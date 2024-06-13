استمتع يمذاق شهي لـ راندنغ الإندونيسية في عيد الأضحى

تعتبر الوجبات الشهية والمميزة جزءاً لا يتجزأ من تقاليد الاحتفالات في العديد من الثقافات حول العالم، ومن بين هذه الوجبات التي تبرز في منطقة جنوب شرق آسيا هو "الـ راندنغ الإندونيسية"، والتي تعتبر من الأطباق الشهية والغنية بالنكهات والمكونات المميزة.

تعكس الأطباق التقليدية لعيد الأضحى في إندونيسيا ثقافة الاحتفال والتضحية والتبادل، حيث يتم تحضير الأطعمة اللذيذة وتقديمها للعائلة والأصدقاء والمحتاجين. ومن بين هذه الأطباق التي تجتمع فيها النكهات الشهية والمكونات الغنية هو "الراندنغ الإندونيسية".





تتميز الراندنغ الإندونيسية بمزيجها الفريد من اللحوم والخضار والتوابل، مما يجعلها وجبة مغذية ومشبعة تليق بمناسبة العيد الكبير، دعونا نستمتع معًا بتعرف على طريقة تحضير هذا الطبق الشهير الذي يجمع بين الذوق الرفيع والتراث الإندونيسي الغني.





راندنغ

طريقة عمل "راندنغ الإندونيسية" لعيد الأضحى

المكونات:

- 1 كيلو زبيب مغسول ومنقوع في الماء لمدة ساعة

- 500 غرام لحم خروف مقطع إلى مكعبات صغيرة

- 500 غرام لحم بقر مقطع إلى مكعبات صغيرة

- 300 غرام لحم دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة

- 300 غرام عدس مسلوق

- 300 غرام بصل مفروم

- 300 غرام جزر مقطع إلى مكعبات صغيرة

- 200 غرام كرفس مقطع إلى شرائح

- 200 غرام عين جمل مقشر

- 100 غرام زبدة طبيعية

- 4 فصوص ثوم مهروسة

- 2 ملعقة كبيرة زيت طهي

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 2 ملعقة صغيرة كمون

- 2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون





طريقة التحضير:

1. في مقلاة كبيرة، سخّن الزبدة والزيت معًا على نار متوسطة.

2. أضف البصل والثوم وقلب حتى يصبحان شفافين.

3. أضف اللحوم (الخروف، البقر، الدجاج) وقلب حتى يحمر اللحم.

4. أضف الخضار (الجزر، الكرفس، العين جمل) واستمر في القلب لمدة 5-7 دقائق.

5. أضف العدس والزبيب، وقلب المكونات معًا.

6. ضع التوابل (الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة المطحونة، الفلفل الأحمر المطحون) وامزج جيدًا.

7. أضف كوبين من الماء الساخن، ثم غطّي المقلاة واترك المزيج يطهى على نار منخفضة لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج اللحوم والخضار.

8. قدم الراندنغ الإندونيسي الدافئ مع الأرز الأبيض.





تذكّر أن هذه هي طريقة تقليدية لعمل الراندنغ الإندونيسية، ويمكنك تعديل المكونات والتوابل حسب ذوقك الشخصي.