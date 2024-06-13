من المطبخ المغربي| حضري الطاجين للاحتفال بعيد الأضحى

تعتبر الطاجين المغربية واحدة من أشهر الأطباق التي تُقدم في منازل المسلمين في أنحاء العالم خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، تجسّد هذه الوجبة التقليدية روح الاحتفاء بالعيد والتقارب الأسري، حيث تتجمع العائلة حول المائدة لتناول هذا الطبق الشهير الذي يحمل في طياته عبق التراث والتقاليد الشعبية.





تتميز الطاجين المغربية بمزيجها الرائع من اللحوم الشهية والخضروات الطازجة والتوابل الغنية، مما يمنحها طعماً فريداً ومغذياً، ومع اقتراب عيد الأضحى، تنتشر روائحها اللذيذة في كل بيت مسلم، إذ تُعد الطاجين جزءاً أساسياً من تلك الاحتفالات التي تجمع الأحبة والأقارب والأصدقاء.





في هذا الدليل، نقدم لك طريقة تحضير الطاجين المغربية الشهية، لجعل من عيد الأضحى فرصة لتذوق أشهى الأطباق التقليدية والاستمتاع بأجواء العيد السعيدة.

الطاجين المغربية

طريقة عمل الطاجين المغربية لعيد الأضحى

المكونات:

- 500 غرام لحم غنم مقطع إلى مكعبات

- 2 بصل متوسط الحجم، مقطع إلى شرائح

- 2 بطاطا كبيرة، مقطعة إلى أرباع

- 2 جزر، مقطعة إلى أصابع طويلة

- 1 كوسة، مقطعة إلى شرائح

- 1 فلفل أخضر حار (اختياري)، مقطع إلى شرائح

- 1/2 كوب عدس أخضر مسلوق

- 1/2 كوب حمص مسلوق

- 1/2 كوب زبيب مغسول

- 1/2 كوب زيت زيتون

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 1 ملعقة صغيرة من الكركم

- 1 ملعقة صغيرة من الزعفران المغربي

- 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من القرفة





للتقديم:

- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، ضعي اللحم المقطع ونكهيه بالملح والفلفل الأسود والتوابل (الكركم، الزعفران، الزنجبيل، الفلفل الأحمر المطحون، الكمون، القرفة). اتركيه يتبل لمدة 30 دقيقة.

2. في قاع الطاجين أو قدر عميق، سخّني الزيت على نار متوسطة.

3. أضيفي شرائح البصل وقلبيها حتى تذبل وتصبح شفافة.

4. أضيفي قطع اللحم المتبلة وقلبيها حتى تحمر من جميع الجوانب.

5. أضيفي الماء حتى يغمر اللحم، ثم غطي الطاجين واتركيه يطهى على نار هادئة لمدة 1-2 ساعة أو حتى ينضج اللحم تمامًا.

6. أضيفي قطع البطاطا والجزر والكوسة والفلفل الحار إن استخدمتيه والعدس والحمص والزبيب إلى الطاجين، واتركي المزيج يطهى حتى تنضج الخضار.

7. قبل أن تزيلي الطاجين من النار، تأكدي من أن اللحم والخضار قد نضجت تمامًا وتتشرب النكهات.

8. قدمي الطاجين المغربي الدافئ في طبق التقديم، ورشي البقدونس المفروم على الوجه.

9. قدمي الطاجين مع الخبز المغربي التقليدي.