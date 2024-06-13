مدرب الوظائف بالذكاء الاصطناعي في LinkedIn يكتب خطابات التقديم ويعدل سيرتك الذاتية

في العام الماضي، بدأت LinkedIn في تجربة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للباحثين عن عمل على منصتها. أضافت الشركة الآن مجموعة من الإمكانات الجديدة لمشتركيها المتميزين الذين هم #OpentoWork، بما في ذلك السيرة الذاتية الشخصية والرسائل التعريفية بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمزيد من عمليات البحث عن الوظائف التحادثية.

تهدف التغييرات إلى تسريع بعض الجوانب الأكثر مملة للبحث عن دور جديد. على سبيل المثال، تتيح لك ميزة البحث عن الوظائف المُجدَّدة الآن البحث عن الأدوار باستخدام استعلامات مثل "اعثر لي على وظيفة تسويق بعيدة تمامًا وتدفع ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويًا"، أو "ابحث عن أدوار تطوير الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية". هذه كلها أوصاف بسيطة نسبيًا ولكن أي شخص قام بالبحث عن وظائف على LinkedIn (بدون مساعدة الذكاء الاصطناعي) يعلم أنه قد يكون من الصعب في كثير من الأحيان تضييق نطاق قوائم الوظائف باستخدام الكلمات الرئيسية.



بمجرد العثور على الدور الذي يثير اهتمامك، يمكن للمساعد المدمج أن يقدم لك تعليقات حول مؤهلاتك ويساعدك في طلبك. يمكنك تحميل نسخة من سيرتك الذاتية الحالية وسيقدم لك الذكاء الاصطناعي في LinkedIn نصائح حول ما يجب تحديثه بناءً على الوصف الوظيفي. يمكن أن يتضمن ذلك اقتراحات بشأن تجارب محددة لتسليط الضوء عليها أو القدرة على إعادة كتابة أقسام كاملة من المستند. وبالمثل، يمكن لـ LinkedIn إنشاء خطابات تعريفية بناءً على خبرتك والوظيفة التي تريد التقدم لها.



أعطتني الشركة معاينة لهذه الأدوات واعتقدت أنها قامت بعمل جيد بشكل مدهش في المحاولة الأولى لخطاب تقديمي. لقد أدرجت تفاصيل محددة من ملفي الشخصي ولم تكن النغمة تبدو آلية مثل الكثير من النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي التي واجهتها. بالطبع، كصحفي، أحب أن أصدق أنه لا يزال بإمكاني كتابة خطاب تقديمي أفضل من الذكاء الاصطناعي. ولكن يمكنني أن أرى كيف يمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة للأشخاص الذين يتقدمون لعشرات الوظائف في وقت واحد، خاصة وأن العديد من الشركات تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لتقليل عدد التطبيقات على أي حال.

يقول روهان راجيف، مدير المنتج في LinkedIn، إن المقصود من هذه الأدوات أن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمستخدمين بدلاً من كونها حلاً شاملاً. وقال لموقع Engadget: "ما نريد القيام به هو أن نسهل الأمر على الأشخاص الذين يجدون صعوبة في رواية قصتهم، ويواجهون صعوبة في التحديق في شاشة فارغة وهم يحاولون تجميع شيء ما معًا للبدء على الأقل".

لكنه يشير أيضًا إلى أن الشركة لا تزال في المراحل المبكرة نسبيًا من تعزيز الذكاء الاصطناعي، ويمكنها في النهاية أتمتة المزيد من عملية التقدم للوظيفة. يقول: "الأفق التالي سيكون... هل يمكنك أن تفعل ذلك من أجلي؟" "يمكنك تقريبًا أن تتخيل الناس يفكرون في الأمر من وجهة نظر الوكيل، ويساعدونك في إنجاز الأمور."