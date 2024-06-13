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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل طبق نهاري الهندي لعيد الأضحى

طبق نهاري الهندي
طبق نهاري الهندي

طبق نهاري الهندي واحد من الأطباق اللذيذة والمحبوبة في عيد الأضحى، ويتميز بمذاق لذيذ وشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل نهاري الهندي.


 

طبق نهاري الهندي

طريقة عمل نهاري الهندي

المكونات:

- 500 غرام لحم غنم أو عجل مقطع إلى مكعبات

- 2 بصل متوسط الحجم مفرومين

- 2 فص ثوم مهروس

- 1 بصلة صغيرة مفرومة ناعماً

- 1 بندورة كبيرة مفرومة

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

- ملعقة صغيرة من الكركم

- ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود

- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار (اختياري)

- ملح حسب الذوق

- ماء

- كزبرة طازجة مفرومة للتزيين (اختياري)


 

طريقة التحضير

1. في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخن الزيت أو السمن ثم أضف البصل المفروم. قلب حتى يصبح البصل شفافاً.

  

2. أضف الثوم المهروس واستمر في القلب لمدة دقيقة واحدة حتى ينتشر رائحته.


 

3. أضف اللحم المقطع إلى المقلاة وقلبه حتى يتغير لونه إلى بني.


 

4. أضف البندورة المفرومة والبصلة الصغيرة المفرومة واستمر في الطهي لمدة 5 دقائق.


 

5. أضف الكزبرة المطحونة، والكمون، والكركم، ومسحوق الفلفل الأسود، والفلفل الحار إذا كنت تستخدمه، والملح. قلب المزيج جيداً حتى تتداخل النكهات.


 

6. أضف كوبين من الماء، ثم قلب المزيج واتركه يغلي.


 

7. اترك الطبقة تطهى لمدة 30-40 دقيقة على نار منخفضة حتى ينضج اللحم تمامًا وتتشرب الصلصة.


 

8. بعد أن ينضج اللحم، قلب المزيج واتركه يغلي لمدة 5 دقائق إضافية حتى تتكثف الصلصة قليلاً.


 

9. قدم نهاري الهندي ساخناً، وزين بالكزبرة المفرومة إن رغبت.


 

10. قدم مع الأرز المطبوخ أو الخبز الهندي (نان) واستمتع بالطعم الرائع!


 

هذه الوصفة تكفي لـ 4-6 أشخاص، حسب الشهية.

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