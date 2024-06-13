أمريكا وبريطانيا وكندا تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات المولدوفية

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، اليوم الخميس، روسيا بتنفيذ نشاط تخريبي والتدخل في الانتخابات المولدوفية.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن حكومات كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، متحدون في مواجهة الأنشطة الروسية ضد المجتمعات الديمقراطية.

وأكدت الحكومات "مواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها عن حريتها واستقلالها ضد العملية الروسية واسعة النطاق"، والوقوف بحزم "ضد محاولات الكرملين المستمرة لاستخدام المعلومات المضللة والأنشطة السرية لتقويض السيادة والعمليات الديمقراطية"، وفقا للبيان.

وقال البيان إن الانتخابات الحرة والنزيهة والمستقلة هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.

وأشار إلى أن التهديد الذي تمثله روسيا يكتسب أهمية خاصة في عام 2024، وهو العام الذي سيذهب فيه مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى صناديق الاقتراع لاختيار قادتهم في الانتخابات الأوروبية والوطنية والإقليمية والمحلية.

لفت البيان إلى أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو والمؤسسات الأمنية في مولدوفا حذروا من أن الكرملين يسعى إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية في مولدوفا في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل والاستفتاء على عضوية مولدوفا في الاتحاد الأوروبي.

أووضح البيان أنه "اليوم ودفاعاً عن قيمنا الديمقراطية المشتركة، نتخذ هذه الخطوة لتحذير شركائنا الديمقراطيين وحلفائنا من أن الجهات الفاعلة الروسية تنفذ مؤامرة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في مولدوفا في خريف عام 2024".