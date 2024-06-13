تفاصيل الأفلام المشاركة في مهرجان عمان السينمائي الدولي

تنافس ستة أفلام طويلة بمهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم (3- 11 يوليو/ حزيران) وهم وراء الجبل لمحمد بن عطية، إن شاءالله ولد لأمجد الرشيد، المرهقون لعمرو جمال، صحاري لفوزي بنسعيدي، ما فوق الضريح لكريم بن صالح، دنيا وأميرة حلب لماريا ظريف وأندريه قاضي.



حيث ينافس في مسابقة الأفلام العربية كلا من:



وراء الجبل

من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين وبطولة مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن فيلم نحبك هادي ويشاركه في البطولة سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في قسم آفاق بينما شهد عرضه الأول في العالم العربي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومؤخرًا نافس في مسابقة الأفلام الطويلة لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والمسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.





إن شاءالله ولد

من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة. ويحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.



حظي الفيلم بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي، كما مثّل الأردن في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم دولي. شارك الفيلم بما يقارب 100 مهرجان بأنحاء العالم كان آخرها مشاركته في مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم، حيث نافس على جائزة أفضل فيلم ويضم في جعبته حوالي 25 جائزة كانت أهمها جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مسلم السينمائي الدولي بلندن.





المرهقون

من إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مازن رفعت، وشارك في إنتاجه أمجد أبو العلاء ويشارك في بطولة الفيلم خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.



وتتابع القصة معاناة زوجين في إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.



حظي الفيلم بعرضه العالمي الأول بمهرجان برلين وحصل على جائزة منظمة العفو الدولية وشهد مؤخرًا عرضه الأول في العالم العربي بمهرجان بغداد السينمائي في العراق وفاز بالعديد من الجوائز كان آخرها جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي الطويل، وجائزة أفضل ممثلة لعبير محمد في مهرجان أفلام السعودية.



وينافس في مسابقة موعد مع السينما الفرنسية العربية كلا من:



صحارى

فيلم من تأليف وإخراج فوزي بنسعيدي ويشارك في بطولته فهد بنشمسي وعبدالهادي الطالبي ورابي بن جلي وهاجر كريكع ومها البخاري



ويحكي الفيلم قصة صديقين مهدي وحميد اللذان يعملان بوكالة لتحصيل القروض المتراكمة، ويسافران عبر قرى جنوب المغرب في سيارتهما القديمة ويتقاسمان غرفة مشتركة في الفنادق المتهالكة. وخلال تواجدهما في الطريق السريع في الصحراء يلتقيان برجل مريب ينطلق معهما في رحلة روحانية.



شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي في مسابقة نصف شهر المخرجين وكان عرضه الأول بالعالم العربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وخاض جولة طويلة في المهرجانات العالمية مثل مراكش، وتورينو، ومهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط في إسبانيا حيث حصل على جائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل.



ما فوق الضريح

من إخراج كريم بن صالح، ويشاركه التأليف جميل بلماهي، إنتاج وليد بهاء وتشاركه في الإنتاج يوجيني ميشيل ، وبطولة حمزة مزياني، عبد القادر عفاق، سعاد أرسان، مصطفى دياديام.

وتدور أحداثه حول سفيان، ابن لدبلوماسي جزائري سابق، انتقل للدراسة في مدينة ليون الفرنسية. يقع ضحية لقرار إداري ويصبح مهددًا بالفصل. وعلى أمل أن يضيف شرعية قانونية لوضعه، يقرر سفيان العمل مؤقتًا تحت إمرة حانوتي مسلم. وبينما يتخبط بين هويته وشعوره بالذنب، يقوده حمل الموتى على أكتافه نحو طريق أكثر إشراقًا.

حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي كما نافس في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل سيناريو.

دنيا وأميرة حلب

من تأليف ماريا ظريف ويشاركها في الإخراج أندريه قاضي وبطولة رشف عطايا، وإلزا مارديروسيان، ومانويل تادروس، وريا حيدر، وماريا ظريف. ويحكي الفيلم عن دنيا، البالغة من العمر ست سنوات، التي تغادر مدينة حلب مسافرة نحو عالم جديد بمساعدة أميرة حلب، وبعض من بذور حبة البركة في راحة يدها.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة وتم ترشيحه لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ.