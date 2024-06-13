ارتفاع إيرادات OpenAI

لا نعرف ما إذا كان OpenAI، مبتكر ChatGPT، يجني بالفعل أي أموال حتى الآن. ولكن بفضل تقرير نُشر يوم الأربعاء في The Information، ما نعرفه هو أن الشركة ضاعفت إيراداتها السنوية - وهو مقياس لإيرادات الشهر السابق مضروبًا في 12، كما أوضح المنشور بشكل مفيد - في الأشهر الستة الماضية.

وبحسب ما ورد قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان للموظفين إن الإيرادات السنوية لشركة OpenAI بلغت 3.4 مليار دولار. وهذا ارتفاع من 1.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ومليار دولار في العام الماضي. جاءت معظم هذه الإيرادات من إصدار الاشتراك في ChatGPT، والذي يوفر حدودًا أعلى للمراسلة للأشخاص الذين يدفعون ما لا يقل عن 20 دولارًا شهريًا، وكذلك من المطورين الذين يدفعون للشركة مقابل استخدام نماذج اللغات الكبيرة للشركة في تطبيقاتهم وخدماتهم الخاصة. ويأتي حوالي 200 مليون دولار على أساس سنوي من مايكروسوفت، التي تمنح OpenAI جزءًا من مبيعات نماذج اللغات الكبيرة من OpenAI للعملاء الذين يستخدمون Azure، منصة الحوسبة السحابية من Microsoft والتي تستهدف الشركات.

والجدير بالذكر أن متحدث باسم OpenAI أخبر The Information أن البيانات المالية كانت "غير دقيقة" لكنه لم يوضح التفاصيل التي اعترض عليها. لم يستجب OpenAI على الفور لطلب Engadget للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة آبل عن شراكة مع OpenAI. وتخطط الشركة لربط ChatGPT مباشرة بأنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة iPhone وiPad وMac، مما يسمح لـ Siri بالتواصل مع ChatGPT للإجابة على الأسئلة. لكن الشروط المالية لهذه الصفقة لا تزال غير معروفة.