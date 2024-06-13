"الشباب" تنظم ورش إعداد وصياغة سياسات الحماية للنشء داخل المنشآت الرياضية

بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة الدولية وتنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني للنشء...

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، ورش إعداد وصياغة سياسات الحماية للنشء داخل المنشآت الشبابية والرياضية ، بحضور ممثلين من مراكز الشباب ومديريات الشباب والرياضة والإدارات المعنية ، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني للنشء .

وتستمر جلسات الإستماع وورش العمل لمناقشة كافة المتخصصين في العمل مع النشء داخل المنشآت الشبابية والرياضية للخروج بوثيقة متكاملة تعمم على كافة المتعاملين مع النشء في مراكز الشباب والأندية والمدن وغيرها من المنشآت.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتهيئة البيئة والمناخ المناسب للنشء في كافة الأماكن التي تقدم لهم الخدمات والأنشطة لبناء جيل يتمتع بالتوازن والصحة النفسية ، بالإضافة إلي تنمية وعيهم ومواهبهم في شتى المجالات.





