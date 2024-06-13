هيئة الدواء تستضيف الجولة الأولى من برنامج توأمة المعامل الرقابية بإفريقيا

استضافت هيئة الدواء المصرية، السلطات الرقابية بدولتي السنغال وبتسوانا، وذلك ضمن فاعليات الجولة الأولى من برنامج توأمة المعامل الرقابية بإفريقيا في مجال التحليل والإفراج عن التشغيلات فيما يخص اللقاحات، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز القدرات المختبرية للسلطات الرقابية على الصعيد القاري، وذلك بهدف ضمان جودة اللقاحات والمستحضرات الحيوية الأخرى في أفريقيا.

قام ممثلي هيئة الدواء بإجراء مناقشات وعروض تقديمية في مجال عمل المعامل الرقابية والإفراج عن التشغيلات للقاحات.

يشار إلى أن استضافة الجولة الأولى من برنامج توأمة المعامل الرقابية في مجال التحليل والإفراج عن التشغيلات فيما يخص اللقاحات تأتي وفقًا لدعوة وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي AUDA-NEPAD، وذلك ضمن نشاطات وأعمال لجنة اللقاحات المنبثقة من اللجنة الفنية AMQF التابعة لمبادرة التنسيق التنظيمي للدواء الإفريقي AMRH.

يأتي هذا البرنامج انطلاقا من ريادة مصر في مجال اللقاحات، وحرصا على تعزيز التعاون الإقليمي لبناء القدرات الرقابية في القارة السمراء، وكذلك في إطار تعزيز الريادة المصرية الإقليمية ومشاركتها في أنشطة وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي، وكذلك في ضوء اتخاذ مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية كمعمل مرجعي بشبكة المعامل الرقابية بقارة إفريقيا، وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية في دعم ريادة هيئة الدواء في تبادل الخبرات.

حضر الإجتماع د. أسماء فؤاد إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، ود. هبة الله إبراهيم، المدير العام للإدارة العامة للمستحضرات الحيوية، ود. محمد السيد مدير إدارة التقييم المعملي، ود. دعاء محمد عبدالراضي مدير إدارة الإفراج عن التشغيلات بالإدارة العامة للمستحضرات الحيوية وبعض ممثلي الإدارات المعنية بالهيئة.