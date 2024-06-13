اتصالات تطلق حملة "معاك لآخر الدنيا" لخدمة عملاء Emerald e& Egypt

أطلقت شركة اتصالات من اى اند مصر، المتخصصة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حملة "معاك لآخر الدنيا" لتعزيز تجربة السفر لعملاء "e& Egypt Emerald " من خلال تقديم مجموعة من العروض الحصرية والمزايا الفريدة، بالتعاون مع مؤسسة السياحة الدولية GTO.



وسيستمتع عملاء "اتصالات Emerald " بالعديد من العروض الحصرية و لأول مرة في مصر، بما في ذلك خصومات تصل إلى 30٪ على حجز الفنادق العالمية جوا و برا مصر طبقاً لأسعار أشهر مواقع حجوزات الفنادق في العالم، إلى جانب الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجاني أثناء السفر لتمكين العملاء من البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم أثناء سفرهم.

وقد شاركت النجمة شيرين رضا والنجم ماجد الكدواني في بطولة الإعلان الترويجي الخاص بحملة معاك لآخر الدنيا لنظام Emerald، وتضمنت الحملة إعلانًا مفاجئًا باعتزال الفنانة شيرين رضا التمثيل، كجزء من سيناريو الإعلان للترويج للعروض المميزة التي يقدمها النظام لكافة محبي السفر من عملائه.

وتأتي شراكة اتصالات من اى اند مصر مع مؤسسة السياحة الدولية GTO في إطار استراتيجية الشركة لترسيخ نظام "اتصالات Emerald" كشريك موثوق به في السفر لعملاء اتصالات المميزين، حيث تسعى إلى تقديم أفضل العروض والخصومات لعملاء "اتصالات Emerald "، مما يساهم في تعزيز تجربة سفرهم بمنح العديد من المزايا الحصرية. كما تؤكد رسالة "معاك لآخر الدنيا" على التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعملاء نظام Emerald، سواء كانوا في مصر أو في أي مكان آخر في العالم.

يقدم نظام اتصالات Emerald عددا من الخدمات والمزايا المذهلة التي تجعل تجربة السفر والعمل للعملاء لا تضاهى، كما يوفر جميع الخدمات التي تلبي احتياجات جميع الأفراد والشركات ورجال الأعمال، ما يعكس رؤية الشركة التوسعية الطموحة، واستراتيجيتها المستقبلية تحت مظلة الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة اى اند والتي نجحت في تحقيق الريادة عالميا في مجال الاستثمار التكنولوجي.