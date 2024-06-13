جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تستقبل وفد مطرانية الفتح وأبنوب للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وفدًا رفيع المستوى من مطرانية الفتح وأبنوب وأسيوط الجديدة، برئاسة نيافة الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح أسيوط الجديدة؛ وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وضم الوفد القس داوود الأبنوبي كنيسة مارمرقس مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ، والقس يوسف سمير كاهن بكنيسة الأنبا أنطونيوس أسيوط الجديدة، والدكتور مينا ميلاد علاقات عامة بمطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

كما شهدت الزيارة حضور الدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، و الدكتور علاء الدين عبدالشافي منسق برنامج تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، و الدكتور ضياء الدين محمود منسق برنامج تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة، و هيثم أبوضيف سيد أمين كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ورحب الدكتور جمال تاج بوفد المطرانية؛ معرباً عن سعادته بهذه التهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، كما وجه سيادته خالص الشكر لنيافة الأنبا والوفد المرافق له على تهنئتهم لأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري.

وأضاف رئيس الجامعة أن تبادل التهانى والزيارات فى المناسبات الدينية والقومية بين عنصرى الأمة المصرية يؤكد على التماسك وحدة الصف والترابط وسيادة روح المودة والمحبة والرحمة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الجميع مواصلة البناء والتنمية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد نيافة الأنبا بيسنتي حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدًا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم؛ كما أنها تُبرهن على عمق المشاعر وروح الود والمحبة بين أبناء الوطن بكل أطيافه والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.