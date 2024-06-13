أشرف صبحي يتفقد تطوير مدرسة الموهوبين رياضيا الدولية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة تفقدية مهمة لمدرسة الموهوبين الدولية بمدينة نصر، للاطلاع على عملية تطويرها الرياضية. وقد استمع الوزير إلى شرح مفصل من قبل الفريق المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع ، حول المراحل المتبعة في عملية التطوير.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في المدرسة وتطوير مهارات الطلاب الموهوبين في مجالات متعددة. وقد أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تطوير القدرات الرياضية للشباب والموهوبين في مصر، وذلك لتعزيز مكانتهم على الصعيد الوطني والدولي.

كما اطلع وزير الشباب والرياضة علي المخطط العام للمشروع واكد على بدء العمل في اعمال التطوير تمهيدا للافتتاح التجريبي خلال ٦ اشهر

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة.



وفي نهاية الزيارة، أعرب الوزير عن المستوى التطوير الذي تشهده المدرسة وتأكيده على استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة للمشاريع الرياضية والشبابية. كما أشاد بجهود الفريق المسؤول عن تنفيذ تطوير المدرسة وأعرب عن تفاؤله بالنتائج المذهلة التي ستحققها هذه المبادرة في تطوير قدرات الشباب الموهوبين.

ويأتي تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتطوير مدرسة الموهوبين الدولية رياضيًا بمدينة نصر خطوة هامة في سعي الوزارة لتعزيز الرياضة وتطوير الشباب الموهوب في مصر، فى ضوء التزام الوزارة بتحقيق التقدم والتطور في مجال الرياضة والشباب والاستفادة من البنية التحتية لاستاد القاهرة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح الاستاد للخدمة المجتمعية.