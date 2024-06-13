تفضل الأمهات تحضير الفته خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لأسعاد أفراد أسرتها أحساسهم باجواء العيد وسط جوا عائلي مناسب.

ويمكنك تحضير الفته بأكثر من طريقة الفتّة بالتقلية للعيد بأكثر من طريقة وبمكونات موجودة بأستمرار داخل المنزل.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الفتّة بالتقلية للعيد بخطوات سهلة وبسيطة لتحضير أطيب طبق لأفراد أسرتك.





المقادير

- الخبز : 250 غراماً

- الأرز المصريّ : 400 غراماً

- مرق اللحم : 400 غراماً

- لحم العجل : 500 غراماً

- الثوم : 250 غراماً

- الزبدة : 300 غراماً

- طماطم : 200 غم

- الخل : 200 غم

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء يوضع على النار، نضع السمن والثوم ونقلّب حتّى يصبح الثوم ذهبيّ اللون.

ثم تضاف الطماطم وعندما ينضج المزيج، يضاف الخلّ.

يقلّب قليلاً، ثمّ يضاف إليه قليل من الماء والملح والفلفل ويترك حتى يغلي.

يسلق اللحم، حتى ينضج ويصبّ المزيج المستخلص من سلق اللحم فوق الخبز المحمّص.

توضع طبقة من الخبز المضاف إليه خلاصة اللحم، تعلوها طبقة من الأرز المفلفل الناضج.

تكرّر هذه العملية حتى نفاذ الكميّة، على أن تكون الطبقة الأخيرة من الأرز.

تصب الصلصة على السطح، ويوزع اللحم حول الطبق.

يقدم ساخنًا.

