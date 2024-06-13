شبانة عن بيان بيراميدز: اعتادوا على "الفتونة"

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حازم خميس رئيس لجنة المنشطات المصرية، من حقه أن يتحدث ويوضح الصورة للرأي العام بشأن أزمة رمضان صبحي، بعد الادعاءات العديدة بشأن براءة اللاعب ووجود رغبة في معاقبته وهو ما استدعى خروجه لتوضيح الامور.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كل عينة يُحاسب اللاعب عليها على حده، حتى لو أجرى عينتين في نفس اليوم أحدهما سلبية والآخرى إيجابية".

وأضاف: "من حق حازم خميس توضيح الحقائق للرأي العام، بعد الادعاء بأن الموضوع (مُلفق) ضد رمضان صبحي، وهناك رغبة في معاقبته".

وواصل: "ما ذكره بيان بيراميدز بشأن (تضليل الرأي العام) غير لائقة مطلقا، وهل سيكون مسئولي بيراميدز سعداء ونحن نتحدث بشكل غير صحيح عن الأزمة؟!، الجميع متعاطف مع اللاعب، ونتمنى تبرئته وعودته للمشاركة في المباريات".

وتابع: "هناك أكاذيب كثيرة في قصة رمضان صبحي، ومحاولات ايهام الرأي العام بأن هناك أمور تُحاك ضد اللاعب، وبيان بيراميدز لن يُرهب لجنة الاستماع".

وزاد: "بيراميدز اعتاد على (الفتونة) في البيانات، حتى لو التجاوز ضد شخصية محترمة مثل حازم خميس رئيس لجنة المنشطات المصرية.. بيراميدز هو من يريد تضليل الرأي العام ويحاولون ايهام الناس بأن اللاعب برئ، عينة رمضان غير آدمية، هناك أمر ما حدث".

وأردف: "هل المطلوب أن تتغاضى المنظمة المصرية عن عينة رمضان صبحي، هم يريدون دفوع طبية فقط، والتجاوز لن يُحترم لأن كلمة تضليل رأي عام هذا اللفظ لا ينطبق على شخصية حازم خميس".

واستطرد: "حازم خميس متعاطف مع رمضان صبحي، واللاعب فشل في اقناع لجنة الاستماع بعد 8 ساعات كاملة، وطلبوا لجنة اخرى من أجل التحقيق مرة آخرى مع اللاعب".

وأتم: "طالما ترون أن رمضان صبحي برئ، اعلنوا تجديد عقده الآن، بعيدا عن صدور أي عقوبة من عدمه".

واصدر بيراميدز بيانا قبل قليل جاء نصه كالتالي:

تابعت إدارة نادي بيراميدز في الفترة الماضية التصريحات غير المسئولة والمخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق الدولية الحاكمة لقواعد مكافحة المنشطات، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص لاعبنا رمضان صبحي.

من المؤسف أن يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشكل يومي من جانب رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وهو المسئول الأول في المنظمة المصرية والذي يفترض أن يكون أول الملتزمين بالبروتوكول المتبع في مثل هذه القضايا وهو السرية وعدم تضليل الرأي العام من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة.

ومن جهته، وإذْ يؤكد النادي على احترامه الكامل للمبادئ والقواعد المقررة دولياً في شأن مكافحة المنشطات وأخصها الالتزام بالسرية واستمراره في الامتثال لها بغض الظر عن تصرفات الآخرين، إلا أنّه يحذر في ذات الوقت من تداول أخبار ومعلومات غير مدروسة وغير صحيحة تتعلق بقضية حساسة ما زالت قيد التحقيق.

كما يؤكد النادي هو ولاعبه رمضان صبحي وممثليهما القانونيين على احترامهم الكامل لتعليمات لجنة الاستماع، والوقوف في وجه المحاولات الهادفة إلى التأثير على لجنة الاستماع من خلال تلك التصريحات غير المسئولة.