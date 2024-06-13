محمد كوفي: الجماهير المصرية أصابت بوركينا فاسو بالفزع

تحدث محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو، عن مواجهة بلاده ضد منتخب مصر الماضية في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026.

وقال كوفي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "مباراة منتخب مصر كانت قوية جدا، وحاولنا تحقيق الفوز فيها ولكن لم نتمكن من ذلك"

وتابع: "كنا نعلم أننا سنواجه صعوبة في مواجهة مصر ولكننا قدمنا أداء جيدا، ولكن يجب أن نعلم أن اللعب على استاد القاهرة ليس سهلا، فالجماهير المصرية تصيب أي فريق يلعب أمامهم بالذعر وتعطي فريقخم قوة كبيرة".

وأضاف: "مواجهة سيراليون لم يحالفنا الحظ فيها، ولكننا لا زالنا في المنافسة وقادرين على التأهل، ونعلم أننا سننجح في مهمتنا، لأننا لا زالنا في مرحلة بناء".

وأتم كوفي حديثه قائلا: "عقب المباراة سألني محمد صلاح عن أحوالي لأننا لعبنا ضد بعضنا من قبل عندما كنت في بتروجيت وهو في المقاولون العرب، وأعطاني قميصه وهذا يعتبر شرف كبير لي وسأحتفظ بالقميص بعيدا جدا عن أعين الناس".