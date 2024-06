Lego Horizon Adventures أهم لعبة لسوني في 2024

تأخذ سوني الألعاب على محمل الجد. وينعكس هذا في إصداراتها الرئيسية، والتي تتسم في الغالب بالشجاعة الشديدة، وتتعلق بشؤون البالغين مثل Horizon وGod of War وThe Last of Us. من المثير للدهشة إذن أن المنطقة التجريبية لـ Summer Game Fest استبدلت Sad Dads ونهاية العالم بتماثيل Astro Bot اللطيفة و Lego. الكثير من ليغو.

ربما لم تكن Lego Horizon Adventures هي التي تصدرت العناوين الرئيسية لـ Summer Game Fest مثل لعبتي Doom و Assassin's Creed الجديدتين، ولكن من نواحٍ عديدة قد يكون إرثها أكثر إثارة للاهتمام. تم تطويره بشكل مشترك بواسطة Guerilla Games (المعروفة بسلسلة Horizon وKillzone) وفريق دعم AAA Studio Gobo، ويهدف إلى جلب عالم ألعاب Horizon إلى جيل جديد - ومنصة جديدة، Nintendo Switch.



Horizon Adventures ليست أول لعبة من سوني على Switch. MLB: The Show يأتي بشكل روتيني إلى كل من وحدة تحكم Nintendo وXbox، ولكنها لعبة رياضية مرخصة، وHorizon هي امتياز رئيسي لـ PlayStation. إنها تحتوي على عرض عرضي للواقع الافتراضي، وتم تأكيد التكيف المباشر لـ Netflix ولعبة MMO التي ترددت شائعات كبيرة في مستقبلها. إن إحضار أحدث نسخة من السلسلة في اليوم الأول إلى Switch أمر غير معتاد.

قال جيمس ويندلر، مدير السرد في Guerilla Games، لموقع Engadget: “نحن نحاول جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور”. "يعد التعاون مع Switch فرصة فريدة بشكل لا يصدق ... وسيساعد حقًا في جذب جمهور صديق للعائلة."

إنه أيضًا مجرد جمهور أكبر. كانت وحدة تحكم Nintendo موجودة منذ عام 2017، ويبلغ سوق ألعاب Switch أكثر من 140 مليونًا. (للسياق، هناك حوالي 58 مليون جهاز PlayStation 5 في البرية.) كما توجد عناوين Lego أيضًا في أقلية صغيرة من الألعاب غير التابعة لـ Nintendo لتتصدر مخططات مبيعات التجزئة لـ Switch.

اللعبة نفسها، من خلال العرض التجريبي الذي لعبته لمدة 30 دقيقة، تبدو مبهجة. يُترجم عالم Horizon بشكل جيد إلى Lego، مع كون robodinos على وجه الخصوص من أبرز الأحداث. توجد بالفعل مجموعة Forbidden West Tallneck Lego وسيكون من المفاجئ للغاية إذا لم نشاهد ظهور Thunderjaws وScrappers في متاجر Lego قريبًا. القتال مطابق بشكل مدهش للألعاب الأصلية، حيث تتسلل Aloy حول العشب الطويل للحصول على زاوية جيدة على العدو وتستخدم تركيزها لاكتشاف نقاط الضعف. ومن الأمور المخلصة أيضًا للألعاب الأصلية أن التخفي يمكن أن يسقط بسرعة كبيرة على جانب الطريق لصالح المراوغة المحمومة. أقل إخلاصًا: لقد اجتزت معركة صعبة من خلال استدعاء بائع النقانق مرارًا وتكرارًا لرمي الفرانك المتفجر في كل مكان. إنها لعبة ليغو، على ما أعتقد.

من ناحية النغمة، تقوم Guerilla بتصوير فيلم Lego Movie الذي يشبه الفكاهة غير الموقرة عبر الأجيال، وهو ليس مربى حقًا ولكني أقدره. قال Windeler إن Guerilla تحاول الوصول إلى العناصر الأساسية للعبة الأولى دون إعادة صياغتها بشكل مباشر: "إنها بالتأكيد ليست إعادة سرد فردية، ولكنها ليست محاكاة ساخرة بمعنى أنك لست بحاجة إلى أن تكون من عشاق Horizon". للرد حقًا على الفكاهة. إنها أوسع بهذه الطريقة." لقد عادت الأصوات من الألعاب الأصلية، بما في ذلك Ashly Burch في دور Aloy وJB Blanc في دور Rost، إلى Horizon Adventures ويبدو أنها تتمتع بالكثير من المرح. كان تقديم Burch على وجه الخصوص مثيرًا ومثيرًا للدهشة، مثل عملها كـ Tiny Tina في سلسلة Borderlands أو إحدى شخصياتها المتحركة العديدة. إنها متعة تدور حول شخصية رواقية تقليدية.



يعد اللعب التعاوني ميزة كبيرة في Horizon Adventures. التعاون المحلي عبارة عن عملية دخول أو انسحاب، والتي، كما هو الحال مع معظم ألعاب Lego، تمكن الشخص البالغ من مساعدة طفل بسهولة على تجاوز منطقة صعبة. لكن ألعاب Lego هي أيضًا ممتعة جدًا للعبها بين البالغين المتراضيين إذا كنتما منخرطين في الامتياز المعين - أعرف الكثير من البالغين الذين يعيشون في Lego Star Wars. بعيدًا عن الأريكة، هناك لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، والتي من الواضح أنها تستهدف البالغين بشكل أكبر.



أنا لست معجبًا كبيرًا بـ Horizon. من بين جميع ألعاب التجميع في العالم المفتوح، إنها واحدة من الألعاب المفضلة لدي، ولكنها ليست من النوع الذي أفضّله على الإطلاق. ومع ذلك، فإن شريكي من المعجبين بها، ونحن دائمًا نبحث عن ألعاب تعاونية متوسطة يمكنها سد الفجوة في أذواقنا. ربما يمكن أن تكون Horizon Adventures كذلك، وسأصبح رئيسًا حقيقيًا لـ Horizon بسبب ذلك؟

إن العثور على جماهير جديدة هو أمر كانت سوني ومايكروسوفت تتصارعان معه على مدار العامين الماضيين. لم يشهد جيل Xbox-PlayStation هذا نموًا هائلاً مثل الجيل السابق، كما أن إنتاج تجارب AAA التي يصورونها عادةً باهظ الثمن.

يبدو أن Microsoft ملتزمة بالأنظمة الأساسية المتعددة m للعديد من الامتيازات المعروفة التي حصلت عليها، مثل Call of Duty وDiablo وDoom. كما قامت أيضًا بنقل أربعة ألقاب حصرية سابقًا - Hi-Fi Rush، وGrounded، وPentiment، وSea of ​​Thieves - إلى الأجهزة المنافسة في وقت سابق من هذا العام.

كان نهج شركة Sony، حتى وقت قريب، هو مغازلة لاعبي الكمبيوتر الشخصي بمنافذ الألعاب القديمة مثل Horizon Zero Dawn و God of War. أصدرت هذا العام أيضًا لعبة Helldivers 2 في اليوم الأول للكمبيوتر الشخصي، والتي سارت بشكل جيد للغاية حتى لم يحدث ذلك. صرح رئيس الشركة هيروكي توتوكي للمستثمرين في فبراير بأنه "يرغب في المضي قدمًا في تحسين أداء الهامش لدينا" (يا له من لاعب!) من خلال التركيز أكثر على الإصدارات متعددة المنصات. كان الافتراض في ذلك الوقت هو أنه كان يشير فقط إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ولكن يبدو أن إصدار Switch لـ Horizon Adventures يفتح هذا الجهد لمزيد من المنصات.



من غير المرجح أن تقوم شركة Sony بإحضار ألعاب AAA العملاقة إلى وحدة تحكم منافسة عند الإطلاق. ولكن من الممكن أن تبدأ شركة Sony في التعامل مع Switch مثلما استخدمت Nintendo في التعامل مع الأجهزة المحمولة. شهد منتصف العقد الأول من القرن العشرين تدفقًا لألعاب Nintendo على iPhone وAndroid، بما في ذلك Super Mario Run وFire Emblem Heroes وAnimal Crossing Pocket Camp وMario Kart Tour. كانت الإستراتيجية واضحة جدًا: تقديم شخصيات نينتندو إلى جمهور أكثر اعتيادية، وتحويل عدد منهم إلى التجربة "الكاملة". إذا سارت Horizon Adventures على ما يرام، ولماذا لا تسير على ما يرام؟ - من السهل أن نرى شركة Sony تفتح أبوابها على مصراعيها وترسل مجموعة من امتيازاتها إلى وحدة تحكم Nintendo في السوق الشامل.

تطلق Lego Horizon Adventures لعبة "Holiday 2024" على أجهزة PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي وNintendo Switch.