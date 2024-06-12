دراسة: الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي فوضى عارمة

أصدرت مؤسسة Pew Research ومؤسسة Knight للتو تقريرين مطولين حول كيفية تجربة الأمريكيين للأخبار والسياسة على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك عدد من الإحصائيات الجديرة بالملاحظة في البحث، ولكن بالنسبة لي، فهي تؤكد في الغالب أن توزيع الأخبار هو نوع من الفوضى.

لا يعني ذلك أن الأخبار قد اختفت من X وTikTok وFacebook وInstagram، ولكن الطريقة التي يواجه بها معظم المستخدمين المحتوى الإخباري تختلف اختلافًا كبيرًا من منصة إلى أخرى. والكثير مما يقول الناس إنهم يرونه لا يأتي من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بل من حسابات مؤثرة أخرى غير مرتبطة.

ربما ليس من المستغرب أن يجد الباحثون أن معظم الناس لا يتواجدون على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار. أفادت أقلية من مستخدمي TikTok (41 بالمائة)، وInstagram (33 بالمائة)، وFacebook (37 بالمائة) أن "الحصول على الأخبار" كان سببًا "رئيسيًا أو ثانويًا" لاستخدامهم المنصة. X، كما أشار مركز بيو، كان استثناءً ملحوظًا، حيث أبلغ 65 بالمائة من الأشخاص عن الأخبار كسبب لاستخدام الخدمة.

قد لا يكون ذلك مفاجئًا بشكل خاص، نظرًا لسمعة تويتر الطويلة الأمد كمصدر للأخبار وتحول ميتا مؤخرًا بعيدًا عن صناعة الإعلام. وعلى الرغم من أن أغلبية مستخدمي Facebook وInstagram وTikTok قالوا إنهم لا يبحثون عن الأخبار، فقد أفاد معظم الأشخاص أنهم شاهدوا نوعًا من المحتوى المتعلق بالأخبار على المنصات.

ولكن عندما تبحث في نوع الأخبار التي يقول المشاركون إنهم يرونها، كانت الفئات الأعلى هي الآراء و"المشاركات المضحكة" حول الأحداث الجارية. انظر إلى التفاصيل أدناه: كانت الآراء والمشاركات المضحكة أكثر انتشارًا بشكل ملحوظ من المقالات الإخبارية أو "المعلومات حول حدث إخباري عاجل" على كل منصة. (مرة أخرى، كان الاستثناء الوحيد هو X، حيث قال الأشخاص إنهم يشاهدون المقالات بنفس معدل "المشاركات المضحكة" حول الأخبار تقريبًا).



ومن الملفت للنظر أيضًا النظر في مصادر المنشورات ذات الصلة بالأخبار التي أبلغ عنها المشاركون في الدراسة. في كل منصة باستثناء X، المصدر الرئيسي للأخبار والمحتوى المتعلق بالأخبار ليس الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية. على Facebook وInstagram، هناك الأصدقاء والعائلة، وعلى TikTok، هناك "أشخاص آخرون". تعتبر فئة "الأشخاص الآخرين" أيضًا عالية جدًا بالنسبة لـ X، حيث يقول 75 بالمائة أنهم يطلعون على الأخبار من هذه الحسابات. يشير هذا إلى أن الكثير من المحتوى الإخباري الذي يراه الأشخاص على X وTikTok مدفوع بخوارزميات التوصية الخاصة بهذه المنصات.



في حين أن مركز بيو يكرر عادة نفس النوع من الدراسات على فترات منتظمة، مما يسمح للقراء باستقراء الاتجاهات مع مرور الوقت، فإن هذه الدراسة جديدة تمامًا، لذا لسوء الحظ، ليس لدينا بيانات تاريخية لمقارنة كل هذه الإحصائيات بها. لكنها تعكس على نطاق واسع ما شهده الكثيرون في صناعة الإعلام على مدى السنوات القليلة الماضية. يحصل الناشرون على حركة مرور أقل بكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تصفية الأخبار بشكل متزايد من خلال المؤثرين ومنشئي الميمات والحسابات العشوائية التي تظهر على السطح خوارزميًا. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه بالنسبة لكل منصة، قال معظم الأشخاص إنهم "في بعض الأحيان" على الأقل يرون أخبارًا غير دقيقة. وبالنسبة لـ X، التي كان لها النصيب الأكبر من مستهلكي الأخبار والأشخاص الذين يشاهدون المحتوى الصحفي، أفاد 86% من المشاركين أنهم رأوا أخبارًا "تبدو غير دقيقة".

لم يتوصل مؤلفو التقرير إلى نتيجة حول ما يعنيه كل هذا بشكل عام، ناهيك عن عام الانتخابات حيث يتزايد القلق بشأن انتشار المعلومات الخاطئة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي. لكن التقرير يشير إلى أن العثور على أخبار موثوقة ودقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالأمر السهل على الإطلاق.