إكرام عزو.. بين ذكريات الطفولة وإرث فني يتوارثه الزمن

يحل غدًا ذكرى وفاة الفنانة إكرام عزو، والتي تظل واحدة من أبرز الفنانات الأطفال في تاريخ السينما المصرية، وتظل ذكراها من خلال أفلامها التي تستمر في إسعاد الأجيال المتعاقبة، وكان رحيلها خسارة كبيرة، لكن إرثها الفني يظل شاهدًا على موهبتها وجاذبيتها الفريدة.





الفنانة إكرام عزو

إكرام عزو موهبة فطرية وحضور طاغي

وكانت إكرام عزو من أشهر الفنانات الأطفال في السينما المصرية في الستينيات، وقد ولدت في 15 سبتمبر 1959، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة، وتميزت بموهبتها الفطرية وحضورها الطاغي على الشاشة.

ودخلت إكرام عزو عالم السينما وهي لا تزال في سن مبكرة جداً، وكان أول ظهور لها في فيلم "عائلة زيزي" (1963) للمخرج فطين عبد الوهاب، حيث لعبت دور زيزي الطفلة الصغيرة التي أضفت على الفيلم طابعاً مرحاً وشعبية كبيرة، وهذا الفيلم كان له دور كبير في نجاحها وانتشارها.





شادية وإكرام عزو

أبرز أعمال طفلة السينما المصرية

ومن أشهر أفلام إكرام عزو: عائلة زيزي (1963)، حيث لعبت دور زيزي الطفلة المرحة، والشموع السوداء (1962)، حيث شاركت الفنانة إيمان والفنان صالح سليم، مذكرات تلميذة (1962).

وتميزت إكرام عزو بوجه بريء وملامح طفولية جذابة، ما جعلها محبوبة لدى الجماهير، وكانت تمتلك قدرة طبيعية على التمثيل والتعبير، مما جعلها نجمة في سن صغيرة.





حياة إكرام عزو الشخصية والابتعاد عن الأضواء

وقررت إكرام عزو الإعتزال والزواج من طبيب الأطفال الدكتور سمير الصاوي وأنجبت ثلاثة أبناء وهم نورهان وأحمد وإبراهيم.

عاشت إكرام وعملت كمدرسة في الإمارات، ولكنها عانت من مرض بالقلب حيث شخصت حالتها بزيادة الكهرباء بالقلب وتم إجراء جراحة لها.





وفاة إكرام عزو وسط صدمة كبيرة

وتوفيت إكرام عزو في 10 يونيو 2001، حيث صممت على أداء فريضة الحج بعد إجراء العملية الجراحية بشهر، تاركة وراءها إرثاً فنياً يذكرها به الجمهور حتى اليوم، وكانت وفاتها صدمة للكثيرين من محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين ما زالوا يتذكرونها بأدوارها الطفولية البريئة التي أضفت على السينما المصرية لمسة مميزة.

وتبقى الراحلة إكرام عزو واحدة من أبرز الفنانات الأطفال في تاريخ السينما المصرية، وذكراها باقية من خلال أفلامها التي تستمر في إسعاد الأجيال المتعاقبة.