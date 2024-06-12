قاهرة اليد تنظم حفل الأفضل بمناسبة مرور 66 عام على تاسيسها وتسليم درع الدوري لسيدات الأهلي

نظمت منطقة القاهرة لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد رفعت، تحت إشراف اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين حفل الأفضل للموسم الحالي وذلك بالتزامن مع مرور 66 عام علي تأسيس المنطقة والذي أقيم بالمركز الأوليمبى بالمعادى

و حرص مجلس إدارة منطقة القاهرة علي تسليم درع بطولة الدوري عموما لسيدات الأهلي بعد الفوز ببطولة عام 2023_2024.

و تواجد في الحفل الدكتور محمد رفعت رئيس المنطقة و حاتم خميس امين صندوق والعميد شهاب الحسيني عضو مجلس ادارة المنطقة و المهندس ياسر شنوده عضو مجلس إدارة و العميد اسامة غريب سكرتير المنطقة

و تواجد أيضا و شريف ابو العينين المدير التنفيذى ورئيس لجنة المسابقات بمنطقة القاهرة، و حسام سلطان المدير المالى و علاء عبد اللطيف مسئول إدارى و سلوى محمود مسئول شئون اللاعبين وعضو لجنة المسابقات و محمد ششتاوى مسئول إعلامى ومقرر لجنة المسابقات و تواجد هايدي السعيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة ومحمد وهبة مقرر لجنة الحكام بمنطقة القاهرة

موسم ذهبي لكرة اليد بمنطقة القاهرة

و يعد الموسم المنقضي هو الموسم الذهبي في تاريخ لعبة كرة اليد بعد تسجيل أكبر عدد من الهيئات المشاركة فى الانشطة التابعة لمنطقة القاهرة لكرة اليد الى 28 هيئة رياضية للموسم الرياضي 2023-2024، مقسمة ما بين اندية ومراكز شباب واكاديميات خاصة،

- و تعتبر اكثر الهيئات المشاركة بعدد فرق بمسابقات المنطقة عن الموسم الرياضي 2023-2024, هم نادي هليوبوليس ب28 فريق- ونادي الزهور ب28 فريق- ونادي الطيران ب23 فريق.

وشارك في هذا الموسم 254 فريق في منافسات المنطقة عن الموسم الرياضي 2023-2024 مقسمة ما بين فرق بنين وفرق بنات وبراعم، وبلغ عدد المباريات التى تمت اقامتها هذا الموسم الى 805 مباراة، وايضا بلغ عدد مسابقات الموسم الرياضي 2023-2024 الى 18 مسابقة مختلفة تنقسم بين مسابقات الدوري و الكأس و السوبر.

و حرص دكتور محمد رفعت علي تكريم اسم المحاضر الدولى الراحل عفت رشاد، وتسلم الدرع انجال الراحل

و اختتم الحفل بتكريم افضل الناشئين والناشئات في الأندية التي شاركت في منافسات المنطقة لهذا العام