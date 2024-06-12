تورط إيلون ماسك في علاقات غير أخلاقية مع موظفات SpaceX

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيلون ماسك أقام علاقات جنسية مع إحدى المتدربات في شركة سبيس إكس، والتي تم تعيينها لاحقًا ضمن طاقمه التنفيذي كمحللة للمشاكل.

وبحسب التقرير، كان لديه أيضًا علاقة حميمة مع موظفة ثانية وطلب من امرأة ثالثة إنجاب أطفاله، وعندما رفضت الأخيرة، حرمها ماسك من زيادة الراتب واشتكى من أدائها، وفقًا لمصادر وول ستريت جورنال.

في إحدى الحالات، أقام ماسك علاقة مع إحدى المتدربات، وفي وقت لاحق، اتصل بها بشأن وظيفة بدوام كامل في SpaceX "للعثور على المشاكل في الشركة وإصلاحها"، وفقًا للتقرير. أصبحت عضوًا بدوام كامل في المجموعة التنفيذية لـ " ماسك "، وهو أمر وجده الموظفون السابقون غير معتاد بالنسبة لشخص صغير جدًا - على الرغم من موهبتها كمهندسة. (أخبرت المرأة صحيفة وول ستريت جورنال بأنها لا تريد أن تكون جزءًا من المقال، وقالت في إفادة خطية إنها وماسك ظلا صديقين).



وقالت امرأة أخرى إن رئيس شركة SpaceX جوين شوتويل اتهمها بإقامة علاقة غرامية مع زوج شوتويل. أبلغت المرأة قسم الموارد البشرية بالحادثة، وهو الأمر الذي زُعم أنه وصل إلى شوتويل. ثم طالب شوتويل بإبعاد المرأة من مكتب الرئيس التنفيذي. وفي وقت لاحق، أقام " ماسك " علاقة جنسية مع نفس المرأة، التي تركت الشركة منذ ذلك الحين.

وقالت وول ستريت جورنال إن تقاريرها تعتمد على الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق والمقابلات مع أكثر من 48 شخصًا، "بما في ذلك الموظفين السابقين والأشخاص المطلعين على تفاعلات ماسك مع مرؤوسيها وأصدقاء وعائلات النساء".

ولم يرد ماسك على وول ستريت جورنال. وقال شوتويل في تعليق: "إن الأكاذيب والتوصيفات الخاطئة والتاريخ التحريفي الموجود في بريدك الإلكتروني يرسم قصة مضللة تمامًا، ما زلت مندهشًا مما تحققه هذه المجموعة غير العادية من الأشخاص كل يوم حتى وسط كل القوى التي تعمل ضدنا. وإيلون هو واحد من أفضل بشر أعرفهم".

هذا ليس التقرير الأول عن السلوك غير اللائق في SpaceX. وفي أواخر عام 2021، وصف موظفون سابقون "ثقافة التحرش الجنسي" في الشركة، بما في ذلك التقدم غير المرغوب فيه والتعليقات البذيئة والاتصال الجسدي. في العام الماضي، اتُهم ماسك بسوء السلوك الجنسي من قبل مضيفة طيران في شركة SpaceX، وفي وقت سابق من عام 2024، ادعت دعوى قضائية لشركة SpaceX وجود حالات متكررة من التمييز بين الجنسين وإخفاقات الحماية الأساسية.