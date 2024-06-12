منافسات قوية لأبطال مصر في الاسكواش ببطولة العظماء الثمانية

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، آخر بطولات الموسم الجاري للاسكواش عن مواجهات قوية لابطال منتخب مصر للاسكواش.

ومن المقرر أن تقام بطولة العظماء الثمانية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 18 وحتى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت قرعة دور المجموعات في منافسات الرجال كالتالي:



وتضم المجموعة A كل من: علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى.

وفى مجموعة B: النيوزلندى بول كول، والبيروفى دييجو إلياس، مازن هشام وطارق مؤمن .

بينما جاءت قرعة منافسات السيدات على النحو التالي :

المجموعة A: نور الشربينى، الأمريكية أوليفيا ويفر، البلجيكيتين نيلى وتينى جيليس.

فى مجموعة B: نوران جوهر، هانيا الحمامي، الإنجليزية جورجينا كينيدى، نور الطيب.

ويشارك في البطولة 16 لاعباً بواقع 8 سيدات و8 رجال، الأعلى في التصنيف العالمي.

جدير بالذكر أن نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا تحمل لقب النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا لقب البطولة عن الموسم الماضي للرجال.