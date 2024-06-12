X يجعل الإعجابات خاصة للجميع رسميًا

بفضل X التي تعرض ما "يعجب به" مستخدموها على منصتها، تم القبض على السياسيين والشخصيات العامة وهم ينظرون إلى تغريدات بذيئة وبغيضة في الماضي. الآن، أصبحت المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter تجعل الإعجابات خاصة في الغالب،

وفقًا لرئيس الشركة Elon Musk، يعد هذا تغييرًا مهمًا حتى يتمكن الأشخاص من "الإعجاب بالمشاركات دون التعرض للهجوم بسبب القيام بذلك". أطلقت الشركة في الأصل القدرة على إخفاء علامة تبويب الإعجابات كميزة لمشتركي X Premium العام الماضي. قال X عندما أعلن عن الميزة الجديدة: "[K] احتفظ بالتوابل الخاصة".



في تغريدة جديدة، كشف حساب X’s Engineering أن الشبكة الاجتماعية تجعل الإعجابات خاصة للجميع هذا الأسبوع. لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من معرفة من قام بالإعجاب بمنشور شخص آخر، مما يعني أن الإعجابات على المنصة لن تسبب بعد الآن أزمات علاقات عامة للشخصيات العامة التي تحب المنشورات الجنسية والبغيضة وغيرها من المنشورات غير المستساغة بشكل عام. ومع ذلك، لا يزال بإمكانهم رؤية من أبدى إعجابه بتغريداتهم، بالإضافة إلى عدد الإعجابات والمقاييس الأخرى لمنشوراتهم.

ومع ذلك، فإن هذا الطرح يقتل أحد الأسباب للحصول على اشتراك مميز. انخفضت إيرادات الإعلانات للشركة في العام الماضي، وأطلقت مستويين جديدين لخدمة الاشتراك الخاصة بها للمساعدة في حل بعض مشاكلها المالية. يكلف مستوى Premium+ المستخدمين 16 دولارًا شهريًا ويزيل الإعلانات من جداولهم الزمنية، بينما يكلف المستوى الأرخص المستخدمين 3 دولارات شهريًا ولا يأتي مع علامة الاختيار الزرقاء لموقع الويب.