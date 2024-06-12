إيلون ماسك يسحب الدعوى المرفوعة ضد OpenAI

أسقط Elon Musk دعوى قضائية ضد OpenAI قبل يوم واحد من تعيين قاض في محكمة ولاية كاليفورنيا للاستماع إلى طلب OpenAI بالفصل. اتهمت دعوى ماسك، التي تم رفعها في فبراير، مؤسسي OpenAI سام ألتمان وجريج بروكمان بانتهاك وضع الشركة غير الربحي وبدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للأرباح على استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشرية.

وفي الدعوى المكونة من 35 صفحة، زعم ماسك أن OpenAI أصبحت "شركة فرعية مغلقة المصدر بحكم الأمر الواقع" لشركة Microsoft، التي استثمرت 13 مليار دولار في الشركة وتمتلك حصة 49 بالمائة. تستخدم Microsoft تقنية OpenAI لتشغيل Copilot، وهي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية للشركة والمتكاملة بعمق في منتجات مثل Windows وOffice.

وبحسب ما ورد طلبت شركة OpenAI رفض الدعوى، بحجة أن Musk سيستخدم أي معلومات تظهر نتيجة لذلك للوصول إلى "السجلات والتكنولوجيا الخاصة بالشركة". وقالت الشركة أيضًا إنه لا يوجد اتفاق تأسيسي يمكن أن تنتهكه.

ولم يستجب Alex Spiro، محامي OpenAI و Musk، لطلب التعليق من Engadget.

وقد ترك ماسك، الذي كان أحد مؤسسي OpenAI في عام 2015، الشركة بعد ثلاث سنوات بعد خلافات حول اتجاه المنظمة. وهو يدير xAI، وهي شركة ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتصنع Grok، وهو منافس ChatGPT مدمج في X ومتاح للمستخدمين المدفوعين. جمعت شركة xAI مؤخرًا جولة تمويل بقيمة 6 مليارات دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Andreessen Horowitz وSequoi Capital.

قال Musk يوم الاثنين إنه سيحظر أجهزة Apple من شركته بعد أن قامت Apple بدمج ChatGPT في أنظمة التشغيل الخاصة بها من خلال شراكة مع OpenAI.