المصدرون فى انتظار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات

كشف مصدرون فى قطاعات مختلفة أن وزارة التجارة والصناعة لم تعلن إلى الآن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بعد انتهاء البرنامج القديم واستنفاد الغرض منه مما أدى إلى وجود حالة من الارتباك لدى المصدرين.

كما لم يعلن الوزير إلى الآن التشكيلات الجديدة للمجالس التصديرية «13 مجلسا» رغم انتهاء مدتها القانونية فى 30 مايو الماضى، وكان الوزير قد سبق وقام بتمديد عمل المجالس 4 مرات بعد انتهاء دورتها القانونية مع منتصف عام 2022.

وسوف ينتظر الجميع تشكيل الوزارة الجديدة كانت الدورة الأولى للمجالس ومدتها 3 سنوات قد بدأت فى الخامس من مايو 2020 على أن تنتهى فى الخامس من مايو 2023.

أصدر الوزير قرار بتمديد عمل المجالس فى الفترة من 6 مايو إلى الخامس من نوفمبر 2023، ثم عاد وأصدر قرارا آخر بتمديد عمل المجالس فى الفترة من 6 نوفمبر إلى الثلاثين من ديسمبر 2023.

عاد الوزير للمرة الثالثة وأصدر قرارا بتمديد عمل المجالس فى الفترة من 30 يناير إلى 30 مارس 2024، ليعود للمرة الرابعة، وكأن مصر تفتقد للكفاءات القادرة على النهوض بالتصدير ليقوم بتمديد عمل المجالس فى الفترة من الأول من إبريل وحتى الثلاثين من مايو الحالى وهو اليوم الذى انتهت فيه فترة التمديد الرابعة. وبهذا يكون الوزير قد قام بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر فى فترة التمديد الأولى، ثم 55 يوما فى فترة التمديد الثانية، ثم شهرين فى الفترة الثالثة، ثم شهرين آخرين فى فترة التمديد الرابعة.

كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد أعلن أن الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات قد أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى لرد الأعباء التصديرية لعدد ٤٧٨ شركة بإجمالى ٧ مليارات جنيه وصافى ٦.٣ مليار جنيه.

وقال الوزير إن عدد الشركات التى زادت مديونياتها على مستحقاتها بلغ ٢٠ شركة بإجمالى مساندة ٧٠ مليون جنيه، مشيرة إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ ١٥٦ شركة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق مستمر فى إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح أن يتم الصرف فى ٢٧ يونيو القادم وجارٍ استدعاء كافة الشركات المتقدمة فى المبادرة بدون توقف.