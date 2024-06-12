وزير الرياضة يشهد نهائي قطاع القاهرة الكبري وشمال الصعيد لدوري مراكز شباب مصر

بالمدينة الشبابية بالاسمرات

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ، حفل ختام نهائي قطاع القاهرة الكبري وشمال الصعيد لدوري مراكز شباب مصر، بحضور الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والنائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باحتضان المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات لنهائي قطاع القاهرة الكبري وشمال الصعيد لدوري مراكز شباب مصر، مؤكدا ان هذه الاستضافة تعبر عن الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الشباب والمدن الشبابية والرياضية والتي تم تطويرها بشكل كبير من مختلف الخدمات والانشطة الرياضية والثقافية للشباب المصري.

فيما تقدم الدكتور ماجد العزازي بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير والمتواصل للاتحاد وللشباب المصري.

مشيراً إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب وكذلك المدن الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية تؤتي بثمارها وتخرج جيلا جديدا من الرياضيين في مختلف الرياضات، وهو ما كانت تسعي اليه دائما وزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر انه اقيمت المنافسات في "كرة القدم الخماسية - كرة يد - كرة السلة - تنس الطاولة - الكرة الطائرة للسيدات - معارض أندية الفتاة والمرأة".

وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الاول والثاني في المنافسات والتي جاءت كالتالي:

ففي منافسات كرة القدم الخماسية، حصلت المنيا على المركز الاول، فيما حصلت محافظة القليوبية على المركز الثاني.

وفي منافسات كرة السلة، توجت المنيا بالمركز الاول، وحصدت محافظة الجيزة المركز الثاني.

فيما توجت محافظة بني سويف، بالمركز الاول في منافسات كرة اليد، وجاءت محافظة المنيا في المركز الثاني.

وفي منافسات تنس الطاولة، تمكنت محافظة القليوبية من انتزاع المركز الاول، فيما حصلت محافظة الجيزة على المركز الثاني.

اما عن منافسات الكرة الطائرة للسيدات، فتمكن سيدات محافظة القليوبية من التتويج بالمركز الأول، فيما جاءت سيدات محافظة الجيزة في المركز الثاني.

واستطاع معرض أندية الفتاة والمرأة بمحافظة بني سويف من الحصول على المركز الأول.