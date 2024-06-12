التحفظ على جثة سوداني توفى أثناء عمله بالمنيا

أمرت النيابة العامة بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بالتحفظ وإيداع جثة مسن سوداني الجنسية توفى بأزمة قلبية، وذلك أثناء عمله بإحدي المقاهى بالطريق الصحراوي الغربي.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف علي مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة بصحبة الاسعاف لمسن سوداني الجنسية يدعى " عبد الله فرج"، 63 سنة، توفى اثر ازمة قلبية وهبوط حاد، اثناء عمله باحدى المقاهي.

وأكدت التحريات الأولية لمباحث المركز، التي اشرف عليها المقدم يحى كيلاني رئيس مباحث المركز لشرق، أن الوفاة طببعة قضاء الله وقدر، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، كما انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان، وقد تم مناظرة الجثمان، وتبين ان الوفاة طبيعية، وامرت النيابة العامة بنقل الجثمان والتحفظ عليه بمشرحة مستشفى المنيا العام، لحين معرفة اهليته.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، ومن المقرر ان تنقل الاسعاف الجثمان لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة ، وفي سياق اخر، صرحت النيابة العامة بمركز المنيا، دفن جثة طالب بمدرسة تمريض، ويقيم بمدينة المنيا، لقى مصرعه تحت عجلات القطار.

البداية جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث قطار بإحدى مزلقانات مدينة المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع ضحية وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع الطالب عبد الله ناصر، طالب بمدرسة التمريض، مقيم بمنطقة دماريس التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا، وتم نقله لمستشفى المنيا العام ودخوله المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي لإعداد التقرير الطبي لمعرفة الأسباب التي أدت للوفاة وامرت النيابة بقرارها المقدم.