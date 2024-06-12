إيلون ماسك يهدد بحظر أجهزة Apple

بالأمس، بعد إعلان شركة Apple عن شراكة مع OpenAI لدمج دعم ChatGPT في أجهزة الشركة، فعل Elon Musk ما يفعله دائمًا: لقد قام بالتغريد.

كتب مالك X، على X، أنه سيحظر أجهزة Apple في شركاته "إذا قامت Apple بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل."

ولهذا أقول: تقدموا للأمام. وأثناء قيامك بذلك، قم بإزالة برامج شركتك من متجر تطبيقات Apple أيضًا.

تشمل شركات ماسك (على الأقل الشركات الكبرى) حاليًا Tesla وSpaceX وX وX AI وNeuralink. حتى لو كنا نتحدث فقط عن الهواتف - والتي وفقًا لشركة Counterpoint Research، تمتلك شركة Apple حاليًا حصة سوقية تبلغ 52 بالمائة في الولايات المتحدة - فإن حوالي 80 ألفًا من موظفي ماسك البالغ عددهم 155 ألفًا سيخضعون للحظر، إذا كانت الإحصاءات العامة صحيحة. وهذا لا يشمل أي شخص يستخدم جهاز كمبيوتر Mac أو iPad. (ملاحظة: حصة الأسد من هؤلاء العمال ستكون في شركة تسلا، التي توظف حوالي 140 ألف شخص).



الآن، كما رأينا مع تخفيض عدد الموظفين في شركتي X وTesla، قد يكون أفضل وصف لأسلوب إدارة " ماسك " هو "الاستعداد لإطلاق النار على قدمه". لكن إخضاع أكثر من نصف موظفيه للحظر الذي يشمل إحدى أشهر شركات تصنيع الأجهزة في العالم يبدو غبيًا بشكل خاص. نعم، كل هذا من شأنه أن يسبب صداعًا (خاصة بالنسبة للفقراء في فرق تكنولوجيا المعلومات لديه). لكن المشكلة الحقيقية هي أنه إذا كان "إيلون" يهتم حقًا بالأمن، فهو يقترح فقط نصف الإجراء.

لماذا نتوقف عند حظر أجهزة Apple فقط؟ ومن المؤكد أن التطبيقات التي تصنعها شركاته لنظام التشغيل iOS معرضة للخطر أيضًا. فلماذا لا تسحب تطبيقات X وTesla وجميع التطبيقات الأخرى من متجر تطبيقات Apple؟ وهذا من شأنه أن يوفر المزيد من الحماية ضد تهديد OpenAI، أليس كذلك؟



أنا متأكد من أن بعض الطلاب الأقوياء هنا قد رفعوا أيديهم الآن. "ولكن إذا كانت المشكلة هي أن ChatGPT مدمج على مستوى نظام التشغيل، ألا يعني ذلك أيضًا أنه سيتم منع شركات Musk من استخدام Windows؟" كم أنت على حق. وكرجل مقتنع، أتوقع تمامًا أن "إيلون" سيحظر استخدام هذه الآلات في أماكن عمله أيضًا. أظن أن مهندسيه سيواجهون وقتًا غير مؤلم نسبيًا في حساب مسار سفن الفضاء إلى المدار على متن الطائرة Ti-83.

تابع Musk تصريحاته قائلاً: "من السخف بشكل واضح أن Apple ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان أن OpenAI ستحمي أمانك وخصوصيتك! ليس لدى Apple أدنى فكرة عما يحدث بالفعل بمجرد تسليم بياناتك إلى OpenAI. إنهم يبيعونك أسفل النهر."

وليس من المستغرب أن هذا البيان لا يصف بدقة الشراكة بين Apple وOpenAI، والتي أشار إليها القراء بسرعة باستخدام ميزة السياق الإضافية لـ X. (على موقع الويب الخاص بـ Musk ليس أقل من ذلك، يا للعار!) تقول شركة Apple إنها سيكون لديها نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي سيتم تشغيلها إما على الجهاز أو في سحابة حوسبة خاصة، ولن ترسل البيانات إلى OpenAI إلا بإذن صريح من المستخدم على أساس الاشتراك الصارم. لذلك، على الرغم من ادعاءات " ماسك "، لا يبدو أن هناك الكثير من الخداع في هذا الأمر.

خلاصة القول هي أن ماسك، بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي لعدد قليل من الشركات، يمكنه أن يفعل ما يريد. وفي هذه الحالة، أشجع "إيلون" على المتابعة. أظهر لنا أن منشوراتك ليست خدعة، كما يدعي البعض بالفعل. حان الوقت للعبث ومعرفة ذلك.