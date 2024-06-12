جنرال موتورز تعيد خدمة التاكسي الآلي في هيوستن

أعلنت شركة كروز، خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لشركة جنرال موتورز، يوم الثلاثاء أنها ستبدأ الاختبار مرة أخرى في جميع أنحاء هيوستن. وأعلنت شركة كروز أنها ستبدأ بسائقي سيارات أجرة بشريين خلف عجلات سياراتها قبل الانتقال إلى "القيادة الذاتية الخاضعة للإشراف مع سائق آمن خلف عجلة القيادة في الأسابيع المقبلة".

جاء إعلان كروز في نفس الوقت تقريبًا الذي أعلن فيه المدير المالي لشركة جنرال موتورز بول جاكوبسون في المؤتمر العالمي لصناعة السيارات الذي عقده دويتشه بنك في مدينة نيويورك أن شركة صناعة السيارات ستضخ 850 مليون دولار أخرى في شركة روبوتاكسي لتغطية التكاليف التشغيلية.

لم تكن الرحلة البحرية سوى حفرة أموال ضخمة لشركة جنرال موتورز. في العام الماضي، قامت الشركة بتوصيل قابس سيارات الأجرة ذاتية القيادة عندما اصطدمت إحدى سياراتها في أسطولها في سان فرانسيسكو بأحد المشاة الذي قذفته مركبة أخرى في مسار سيارة الأجرة بدون سائق وسحبته حوالي 20 قدمًا بعد أن علق تحت إطارها. قامت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا (DMV) بتعليق تصاريح الشركة بعد أقل من شهر. قامت شركة Cruise بتسريح ما يقرب من ربع قوتها العاملة وطردت تسعة من مديريها التنفيذيين بما في ذلك المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي (CEO) كايل فوجي بعد التحقيق في الحادث.

منذ ذلك الحين، بدأ كروز ببطء ولكن بثبات في إظهار علامات جديدة للحياة. وفي أبريل، أعلنت الشركة أنها ستبدأ في إعادة نشر خدماتها في فينيكس. وكما هو الحال في هيوستن، ستظل سيارات كروز خاضعة للمراقبة والتشغيل من قبل البشر. وتخطط شركة سيارات الأجرة ذاتية القيادة أيضًا لتوسيع خدماتها إلى مدن أخرى من خلال التواصل "مع المسؤولين وقادة المجتمع"، وفقًا لمدونة الشركة، لكنها لم تقدم جدولًا زمنيًا بشأن الموعد المحتمل لحدوث التمديد.