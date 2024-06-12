إي هيلث توقّع 3 مذكرات تفاهم ومباحثات تعاون في معرض "صحة أفريقيا"

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث" عن توقيع 3 مذكرات تفاهم وإجراء مباحثات تعاون مع شركات محلية وعالمية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر صحة أفريقيا للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث يعد هذا المؤتمر أهم حدث طبي أفريقي.

وقامت شركة "إي هيلث" - الذراع التكنولوجي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والشقيقة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية - بالاشتراك في المعرض والمؤتمر من خلال حزمة من الأنشطة والفعاليات تحت شعار تمكين القطاع الخاص للتضمين في منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

واشتمل جناح "إي هيلث" بالمعرض على نموذج للعيادة الافتراضية (Smart Clinic) والتي تعتبر تجربة لإثبات المبدأ والتي يمكن استخدامها في تضمين القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة بما يتيح تعزيز الوصول للخدمة الصحية المتميزة للمواطن، كما استعرضت "إي هيلث" نظام إدارة العيادة والسجل الطبي الموحد.

وخلال فعاليات مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا"، وقّعت "إي هيلث" مذكرة تعاون في مشروعات التحول الرقمي للقطاع الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا مع شركة جيزة سيستمز، وذلك بهدف دعم الحلول الرقمية المتخصصة وخدمات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعي الصحي والتأمين الصحي، وتشمل مجالات التعاون نشر حلول صحية رقمية شاملة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مقدمي الرعاية الصحية والمرضى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتهدف الشراكة بين "إي هيلث" و"جيزة سيستمز" إلى تنفيذ تقنيات لأتمتة العمليات الإدارية، وتحسين إدارة دورة الإيرادات، وتبسيط سير العمل في مرافق الرعاية الصحية، وبالإضافة إلى ذلك سيركز التعاون على استخدام تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرعاية الصحية التنبؤية وأنظمة مراقبة ومتابعة صحة المرضى وأنظمة دعم القرار.

كما قامت شركة "إي هيلث" بتوقيع مذكرة تعاون مع شركة "تيرا داتا" لتعزيز التعاون في مجال إدارة البيانات وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، ⁠وتقديم خدمات تشغيل وإدارة مستودعات البيانات لقطاعي الصحة والتأمين الصحي في مصر، وكذلك وقّعت شركة "إي هيلث" مذكرة تعاون ثالثة مع شركة "زيروكس مصر" في مجال تكنولوجيا الرقمنة وأنظمة الأرشفة الإلكترونية في القطاع الصحي، حيث إنه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ستطلق شركة زيروكس مصر مجموعة من المنتجات المبتكرة المصممة لشركة "إي هيلث" بما يتجاوز توقعات المستهلكين وقطاع الرعاية الصحية.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا" عقدت شركة "إي هيلث" اجتماعاً مع شركة "روش" بهدف شراكة مستقبلية للتعاون في دعم جهود منظومة التأمين الصحي الشامل في تضمين القطاع الخاص من خلال تقديم خدمات التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطن في الحصول على خدمات المنظومة، كما يهدف هذا التعاون أيضاً إلى تحسين كفاءة تقديم الرعاية الصحية عن طريق تبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد من خلال الحلول الرقمية الفعالة.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة وجميع شركاتها التابعة والشقيقة لديها شراكات وتعاون إقليمي ودولي واسع النطاق ولا سيما على المستويين الإفريقي والعربي، لذلك تتطلع جميع الشركات التابعة دائماً لتبادل الخبرات مع كافة الشركات والمؤسسات العالمية، ولعل أبرز آليات التواصل الخارجي يكون عبر المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، وقد نجحت شركة "إي هيلث" الشقيقة في توقيع مجموعة من الشراكات وتتطلع نحو المزيد من التوسع المحلي والإقليمي واجتذاب الخبرات الدولية بدعم رئيسي من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

أعرب المهندس حسن السكرى المدير التنفيذي لشركة "إي هيلث" عن سعادته للمشاركة الثالثة على التوالي في واحد من أهم معارض ومؤتمرات الصحة العالمية في القارة الأفريقية، وذلك بما يعزز جهود ومستهدفات الشركة في ضم المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعزز النظام الصحي العام في مصر.

وأضاف أن المشاركة في المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية تهدف إلى تحسين تجربة المرضى، حيث تحسين الوصول إلى شبكة أوسع من مقدمي الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى رعاية أفضل للمرضى وزيادة رضاء المتعاملين، وكذلك تحسين النتائج الصحية وتحقيق نتائج كفاءة تقديم الرعاية الشاملة عبر تبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد من خلال الحلول الرقمية الفعالة.

ويذكر أنه تم إنشاء شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (إي هيلث) عام 2021 بغرض تشغيل وإدارة الخدمات التكنولوجيا الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم الخدمات الرقمي المتخصصة لقطاعي الصحة والتأمين الصحي على مستوي الجمهورية.

و خلال هذه الفترة نجحت شركة إي هيلث من تمكين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وميكنتها ودعمها فنيا عن طريق حزمة من الحلول الرقمية الذكية للوصول لهدفها من تحقيق تغطية شاملة لكل المصريين تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وكما تمكنت الشركة من تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التكنولوجية و التي تسهم في تمكين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من تمكين وتضمين القطاع الخاص فقد قامت الشركة بتطوير منصة للتسعير والتي تمكن الهيئة من تقديم تسعير مرن منافس للخدمات الطبية في السوق مما يتيح الفرصة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل كما قامت الشركة بتطوير منصة رقمنة وتكويد المطالبات الطبية لتمكين شركات تعهيد المطالبات من مراجعة المطالبات الطبية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وتقوم "إي هيلث" حاليا بتطوير منصة لادارة الايرادات الطبية لتمكين مقدمي الرعاية الصحية الخاصة من توحيد وتحسين عملية تمويل الرعاية الصحية بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين من القطاع الخاص. بالاضافة الي تقديم نظام إدارة العيادات و الملف الموحد للمريض و التي تمكن وحدات الرعاية الاولية و العيادات المتخصصة من الربط بمنظومة التأمين الصحي الشامل والعمل داخلها بشكل رقمي متكامل طبقا للمعايير التي وضعتها الدولة المصرية لمجتمع الصحة الرقمية.

وأشادت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بدور "إي هيلث" كشريك استراتيجي للتحول الرقمي للهيئة وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة لتحفيز التحول الرقمي لقطاعي الصحة والتأمين الصحي وأهمية دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية للمواطنين وضمان رحلة طبية سلسة للمواطن. كما أكدت الهيئة الاعتماد على الحوسبة السحابية المقدمة من الشركة من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية الحديثة.