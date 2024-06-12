ثقافة المنيا تقدم عروضًا فنية وترفيهية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

يواصل فرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق مدير عام الفرع تقديم العروض الفنية والأنشطة الثقافية والترفيهية، من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة بمراكز ومدن المنيا، وعروض للموروث الثقافي لفرق الفنون الشعبية، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية قصور الثقافة في بناء الوعي لدى أفراد المجتمع، وغرس قيم الإنتماء للدولة، وتأكيد الهوية المصرية، و توظيف أدوات التكنولوجيا المعاصرة، والتحول نحو تطبيق مختلف الخدمات الرقمية، بما يحقق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالأنشطة، إلى كافة القرى والنجوع لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن في مكانه،

وأشار المحافظ، إلى أن احتفالات عيد الأضحى المبارك، تشهد زخما من الأنشطة والفعاليات على مدار أيام العيد فى جميع قصور وبيوت الثقافة بمدن ومراكز المحافظة ، لتقديم عروض فنية وثقافية متنوعة يشارك فيها مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب والأطفال لإدخال البهجة و السرور.

من جانبها، استعرضت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، تقديم خطة قصر الثقافة خلال شهر يوليو القادم ، لافتة توفيق ، إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتميزة منها ، ( عرض كورال أطفال ـ عروض سينمائية ـ محاضرة عن ثورة 30 يونيوـ ورشة حكىَ ـ ندوة عن مخلفات المصانع وتأثيرها على المناخ ـ ورشة تدريبية لعمل تصميم ابتكاري بالورق الملون ـ ورشة فنية احتفالاً برأس السنة الهجرية ـ لقاءات أدبية ـ محاضرة تمكين ثقافي ـ محاضرة عن ثورة 23 يوليو ـ عروض للفنون الشعبية ـ كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء)، بالإضافة ، الى مجموعة متنوعة من المسابقات والألعاب الثقافية والفنية .