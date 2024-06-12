Apple Intelligence.. أجهزة وميزات سيتم دعمها

Apple Intelligence قادم، ولكن ليس لكل أجهزة iPhone المتوفرة. في الواقع، ستحتاج إلى جهاز مزود بمعالج A17 Pro أو شريحة M-series لاستخدام العديد من الميزات التي تم الكشف عنها خلال جزء Apple Intelligence من WWDC 2024. وهذا يعني فقط مالكي iPhone 15 Pro (وأولئك الذين لديهم M -سلسلة iPad أو MacBook) ستحصل على تحديثات Apple Intelligence (AI؟) ذات الصلة بنظام التشغيل iOS 18 مثل Genmoji وImage Playground وSiri وأدوات الكتابة المعاد تصميمها. ثم هناك أشياء مثل Math Notes وSmart Script على iPadOS 18 والميزات الجديدة في الرسائل القادمة عبر iOS 18 والتي ستصل لأي شخص يمكنه الترقية إلى أحدث الأنظمة الأساسية. إنه أمر محير، وأفضل طريقة لتوقع ما ستحصل عليه هي معرفة المعالج الموجود في جهاز iPhone أو iPad أو Mac.

لماذا لن يحصل iPhone 14 Pro على ذكاء Apple؟

ليس من الواضح بالضبط سبب عدم عمل الأجهزة القديمة التي تستخدم شريحة A16 (مثل iPhone 14 Pro) مع Apple Intelligence، نظرًا لأن محركها العصبي يبدو أكثر من قادر مقارنة بـ M1. تُظهر نظرة فاحصة على أوراق المواصفات لهذين المعالجين أن الاختلافات الرئيسية تبدو في الذاكرة وبراعة وحدة معالجة الرسومات. على وجه التحديد، يمكن لـ A16 Bionic أن يدعم فقط 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) كحد أقصى بينما يبدأ M1 بسعة 8 جيجابايت ويصل إلى 16 جيجابايت. في الواقع، تحتوي جميع الأجهزة المدعومة على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل، وقد يشير ذلك إلى سبب عدم تمكن iPhone 14 Pro من التعامل مع إنشاء Genmojis، ربما.



على الرغم من أنه قد لا يبدو من العدل تمامًا ألا يتمكن أصحاب iPhone الحديث نسبيًا من استخدام ميزات Apple Intelligence، إلا أنك ستظل تحصل على قدر كبير من التحديثات عبر iOS 18. وإليك تحليل سريع لما سيأتي عبر iOS 18 وما سيحدث فقط إذا كان iPhone الخاص بك يدعم Apple Intelligence.

ما هي ميزات iOS 18 التي ستأتي إلى أجهزة iPhone؟

بشكل أساسي، كل ما تم وصفه خلال جزء iOS من الكلمة الرئيسية لـ WWDC 2024 أمس سيأتي إلى جميع أجهزة iPhone (التي يمكن تحديثها إلى iOS 18). يتضمن ذلك الشاشة الرئيسية القابلة للتخصيص ومركز التحكم وتطبيق كلمات المرور المخصص وتطبيق الصور المعاد تصميمه وتفاعلات Tapback emoji الجديدة وتأثيرات النص والإرسال المجدول والمزيد. تتوفر الرسائل عبر القمر الصناعي فقط على iPhone 14 أو الإصدارات الأحدث، وستكون قادرًا على إرسال رسائل نصية ورموز تعبيرية وTapbacks، ولكن ليس الصور أو مقاطع الفيديو.



ستكون أيضًا مرتبطًا بنفس خطة خدمة القمر الصناعي التي حصلت عليها وقت شراء iPhone 14. إذا اشتريت iPhone 14 في يناير 2024، فستحصل على اشتراك مجاني لمدة عامين لتتمكن من استخدام الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي وميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية الأخرى التي تتضمن الآن الرسائل النصية. وهذا يعني أنه لمواصلة إرسال الرسائل النصية إلى الأشخاص عبر القمر الصناعي بعد يناير 2026، ستحتاج إلى البدء في الدفع مقابل الخطة.

هناك مجموعة كاملة من التحديثات القادمة مع iOS 18 والتي لم تغطيها Apple تمامًا في كلمتها الرئيسية أيضًا، وسأضع دليلًا منفصلاً حول ذلك بعد قليل. ولكن يكفي أن نقول إن تطبيقات مثل Maps وSafari وCalendar وJournal تحصل على وظائف جديدة تضيف، إلى جانب التغييرات الأخرى المذكورة حتى الآن، ترقية كبيرة لنظام التشغيل.

ما هي ميزات Apple Intelligence التي تفتقدها الأجهزة القديمة؟

باختصار كلهم. إذا كان لديك iPhone 15 Pro أو iPad (أو Mac) مزودًا بشريحة M-series، فستحصل على Siri وGenmoji وImage Playground المعاد تصميمهما، بالإضافة إلى أدوات الكتابة المدمجة في النظام. وهذا يعني أن أدوات مثل التدقيق اللغوي أو التلخيص أو مساعدتك في ضبط لهجتك في تطبيقات مثل Mail وNotes وKeynote تقتصر على الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذا لم يكن لديك واحد من هؤلاء، فلن تحصل على أي من هذا.



سيتمكن Siri المعاد تصميمه، والذي يأتي فقط من خلال Apple Intelligence، من فهم ما هو موجود على شاشتك للإجابة على استفساراتك في سياقها. إذا كنت تراسل صديقك بشأن أي لاعب بيسبول هو الأفضل، يمكنك أن تسأل Siri (بالضغط لفترة طويلة على زر الطاقة أو بمجرد قول Hey Siri) "كم عدد الضربات المنزلية التي قام بها؟" سيعرف المساعد من هو في هذا السياق، وسيفهم أنك تشير إلى الرياضي، وليس الصديق الذي تتحدث معه.

Apple Intelligence هو أيضًا ما يوفر القدرة على الكتابة إلى Siri - ويمكنك استدعاء لوحة المفاتيح هذه للتحدث مع المساعد من خلال النقر المزدوج على الجزء السفلي من الشاشة.

وهذا يعني أيضًا أن الرسوم المتحركة الجديدة ذات الحواف المتوهجة التي تظهر عند تشغيل Siri تقتصر على الأجهزة المدعومة بذكاء Apple.

ستظل تنظر إلى ذلك الجرم السماوي الصغير الموجود أسفل شاشتك عندما تتحدث إلى المساعد على iPhone 14 Pro أو الإصدارات الأقدم.

هناك الكثير من الميزات القادمة عبر Apple Intelligence، والتي يبدو أنه من المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.