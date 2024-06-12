Light تكشف عن هاتف بسيط مزود بشاشة OLED بالأبيض والأسود

بينما تتسابق شركة أبل لإضافة المزيد من الميزات المتقدمة إلى هواتفها الذكية، تتحرك شركات أخرى في الاتجاه المعاكس. إحدى هذه الشركات، Light، كشفت للتو عن أحدث وأكبر هواتفها البسيطة، والتي تقدم تناقضًا صارخًا مع الأدوات المليئة بالتطبيقات التي نحدق بها جميعًا، كثيرًا.

يتجنب Light Phone III استخدام شاشة الورق الإلكتروني الموجودة في الطرازات السابقة، ويختار شاشة OLED أنيقة باللونين الأبيض والأسود. لا يزال لا يوفر أي إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو حتى البريد الإلكتروني. هذا هو، أولا وقبل كل شيء، الهاتف. ومع ذلك، فهو ليس خاليًا تمامًا، حيث يتضمن Light Phone III كاميرا وشريحة NFC مدمجة لإجراء الدفعات. كما يسمح أيضًا بالوصول إلى أدوات التنقل ومشغل الموسيقى البسيط والرسائل النصية والملاحظات الصوتية والتقويم والمؤقت والمنبه.

إنه أكبر من الأجيال السابقة، مع شكل لطيف لا يمكن وصفه إلا بأنه "الأرنب R1، ولكنه جدي". ومع ذلك، لا يوجد تكامل نصف مكتمل للذكاء الاصطناعي هنا، ولكن توجد عجلة تمرير تناظرية على الجانب للتنقل ولإجراء التعديلات. ويبلغ عرضه تقريبًا عرض أجهزة iPhone الحديثة، ولكنه أقصر بكثير. يقول الفريق إن هذا كان عن قصد، وذلك لتسهيل إرسال الرسائل النصية أثناء الإمساك بالجهاز عموديًا.

وقد دفعت Light أيضًا مقابل الوصول الخاص إلى المعلومات الملاحية، لذلك لن تحصل Google على أي بيانات تتبع. يبدو أن الكاميرا عبارة عن كاميرا تصوير بسيطة لا يمكنها التنافس مع العروض الحديثة من Google أو Apple، ولكنها ستنجز المهمة.

وتشمل المواصفات الأخرى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مقارنة بـ 1 جيجابايت في هاتف Light Phone II، وذاكرة بسعة 128 جيجابايت وشريحة Qualcomm أحدث. يوجد معرف بصمة الإصبع على زر الطاقة ومكبرات الصوت في الأسفل. البطارية أكبر بكثير مما تم تضمينه في التكرارات السابقة ويمكن استبدالها بواسطة المستخدم.



الآن، ها هي الأخبار السيئة. ويبلغ سعر هاتف Light Phone III 800 دولار، وهو أكثر من ضعف سعر هاتف Light Phone II الذي يبلغ 300 دولار. هذا قدر كبير من الجبن مقابل ما يصل إلى هاتف. إن حذف جميع التطبيقات المتطفلة على هاتفك الذكي الحالي يكلف 0 دولارًا، على الرغم من أن القول أسهل من الفعل.

ومع ذلك، فإن لايت يدير صفقة للمتبنين الأوائل. الهاتف متاح بسعر 400 دولار لفترة محدودة لتمويل الإنتاج الضخم. يجب أن يتم شحن النماذج في يناير.