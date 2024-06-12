محافظ الدقهلية يبحث سبل التعاون المشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي هضيب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والوفد المرافق له وتأتي الزيارة بهدف بحث سبل التعاون المشترك لتقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتقدمة للعاملين لرفع كفائتهم.

وفي هذا الصدد اوضح "مختار"أن التأهيل الإداري المناسب شرط اساسي لشغل الوظائف القيادية من خلال البرامج التعليمية المتنوعة والمتخصصة في مجال الادارة.

وثمن"مختار" دور القائمين علي العمل بأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لمساهمتها في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة.

ومن جانبه عبر رئيس الاكاديمية عن سعادته البالغة لزيارة محافظة الدقهلية العريقة اليوم مضيفا ان الدقهلية أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات منها الطب والعلوم والدين والفن والأدب والسياسة والاعلام الرياضية وغيرها من المجالات، وقال رئيس الاكاديمية ان هناك سعي دائم لتقديم البرامج التدريبية المتقدمة والدراسات الهادفة لرفع كفاءة العاملين وذلك بما يتناسب مع احتياجات العصر والخدمات المطلوبة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بضرورة تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف رفع كفاءة ومهارات العاملين فى الإدارة المحلية لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل وخلق كوادر قادرة على العطاء وتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في كافة القطاعات بالمحافظات.