صبحي يناقش صيانة ملاعب مراكز الشباب مع شركة المدن للخدمات الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بمراكز الشباب ومتابعة تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحي مع قيادات شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة؛ لبحث ودراسة هيكل أعمال الصيانة بملاعب مراكز الشباب بمختلف المحافظات الجمهورية.



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا لتطوير المنشأت الشبابية والرياضية في المحافظات وبخاصة مراكز الشباب، من خلال الشركات الوطنية، فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين.



وشدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية الحفاظ على المرافق ومتابعة أنظمة الصيانة ورفع كفاءة الملاعب بمراكز الشباب، وكذلك متابعة صيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.



ووجه الوزير بضرورة رصد كافة طلبات واحتياجات كافة المنشآت الشبابية والرياضية من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



في سياق آخر، كان قد كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات دوري الجمهورية وكأس مصر للشطرنج، التي ينظمها الاتحاد المصري للشطرنج، بمشاركة 10 فرق من 8 محافظات على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت على صالات ستاد القاهرة الدولي.



كما حرص وزير الشباب والرياضة، على تكريم اللاعبة "جوي روماني" الحاصلة علي بطولة أفريقيا للشطرنج ثلاث مرات، والحاصلة علي لقب أستاذة دولية في اللعبة، حيث تٌعد ثالث أصغر لاعبة دولية تحصل علي هذا اللقب علي مستوى العالم وصاحبة المركز الثامن علي مستوى العالم في لعبة الشطرنج.

كما كرم وزير الشباب والرياضة، اللاعبة ليلى نصرت اكبر لاعبة سناً، حيث تبلغ من العمر 75 عاماً، وأيضًا تكريم اللاعبة "مارلا بيتر" أصغر لاعبة في بطولة الجمهورية للشطرنج وتبلغ من العمر ستة سنوات.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بخالص التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد واللاعبين، مشيدًا بتطور مستوى الفتيات في لعبة الشطرنج خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تلك المنافسات خير إعداد للاعبين للمشاركة في البطولة الأفريقية لمنتخبات الناشئين التي تنطلق الخميس المقبل.



وأكد وزير الرياضة، أنه حريص على الاستمرار في دعم اللعبة والاتحاد وإقامة المعسكرات لتلبية طموحات اللاعبين، مشيرًا أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم اللاعبين وندرس زيادة المكافآت من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لرياضة الشطرنج المصرية.

وخلال التكريم، دعا وزير الرياضة، اللاعبات للمشاركة في فعاليات "صيف شبابنا"، التي تنظمها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية ومراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، والتي تضم عددا من الفعاليات الرياضية والثقافية والأنشطة المختلفة.

