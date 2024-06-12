أتوبيس الفن الجميل .. فعاليات متنوعة للأطفال بالمتحف المصري

جولة جديدة لعدد من أطفال أتوبيس الفن الجميل، شهدها المتحف المصري بالتحرير، الثلاثاء، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن فعاليات برنامج شهر يونيو الحالي، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

بدأت الفعاليات بتفقد المتحف للتعرف على تاريخ إنشائه، وأهم مقتنياته الأثرية من مومياوات وتماثيل نحتية وحلي وأوان خزفية بخامات مختلفة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

أعقب ذلك لقاء توعوي للتعريف بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، تناولت خلاله د. داليا طه - من وزارة البيئة، تأثير المواد البلاستيكية على الكائنات البحرية، وأثر ذلك علي سلاسل الغذاء، هذا بجانب إعداد مجلة حائط تنفيذ شريهان فتحي.

واختتمت الزيارة بورشة تصميم تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك باستخدام الكانسون والألوان الفلوماستر، تدريب الفنانة غادة عبد النبي.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، ضمن جولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال احتفالا بيوم البيئة العالمي، وغيره من فعاليات الإجازة الصيفية.

إقبال كبير على عرض "الطاحونة الحمراء" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

من ناحية أخرى، وسط إقبال كبير، شهد مسرح السامر بالعجوزة، الثلاثاء، العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء"، في رابع أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

عرض الطاحونة الحمراء

العرض عن نص "الطاحونة الحمراء" للكاتب الأسترالي باز لورمان، وتدور أحداثه في قالب غنائي استعراضي"لايف" لتوضيح فكرة أنه لا مكان للمشاعر أو الحب في عالم مزدحم بالقسوة، من خلال "البطلة" التي تعيش قصة حب في زمن لا يعترف به، وفي مكان لا يصلح لوجوده، وتشهد حياتها صراعات عدة، تنتهي بنهاية مأساوية.

أعرب الكاتب أحمد حسن البنا عن سعادته بالانضمام إلى فريق العمل الذي يقوده مخرج يعي جيدا استخدام أدواته واختيار شخصياته.

وأضاف أنه قام بإعادة صياغة فكرة النص الأصلي التي كانت تدور حول قصة حب في القرن التاسع عشر، من خلال إضافة ست شخصيات جديدة، والاستعانة بفقرات غنائية استعراضية لفرقة موسيقية متكاملة مع كل شخصية.

"الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، إخراج حسام التوني، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، تأليف موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، كيروجراف محمد بحيري، ماكياج رامي جمال.

أداء تمثيلي: محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روچيه ميخائيل، وقطب محمد.

شهد العرض الفنان د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمود حميدة، والمخرج سامح بسيوني، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الأربعاء في السادسة مساء العرض المسرحي "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، تأليف درويش الأسيوطي، وإخراج غريب محمود.

وتقدم فرقة سوهاج العرض المسرحي "اللعبة" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، عن نص الكاتب السويسري فريدريش دورينمات، وإخراج مصطفى إبراهيم.