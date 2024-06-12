صيانة أعمدة الإنارة بشوارع وأحياء أسيوط

قبل العيد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بالحالة العامة بمستوي الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز من مراكز المحافظة تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، حملة لإجراء صيانة دورية لأعمدة وكشافات الإنارة بشارع المدارس وشارع المحكمة وشارع أنوار الحرمين وأعمدة الإنارة من الشيخ سيد حتى العقال القبلي الخط السريع حيث تم صيانة بعض الأعمدة وكشافاتها بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها وذلك تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم تحت إشراف مصطفي علي رئيس المركز برفع كفاءة كشافات الإنارة على الطريق السريع وتغيير التالف منها واستبدال اللمبات والأسلاك التالفة بأخري سليمة لتوضيح الرؤية وللحد من الحوادث المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء