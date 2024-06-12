المصري للتجديف بطلا لبطولة الجمهورية للكانوي بولو 2024

أسدل الستار علي بطولة الجمهورية للكانوي بولو للموسم الرياضي 2023/2024 بتتويج فريق رجال النادي المصري للتجديف بالبطولة بعدما غابت عن أروقة النادي العام الماضي واستطاع ابطال النادي المصري للتجديف إعادتها لأحضان النادي مرة أخري بعد منافسة شرسة فنيا وبدنيا مع نادي اليخت المصري حامل لقب البطولة الموسم الماضي ونادي البنك الأهلي حامل لقب كأس مصر ٢٠٢٤

حيث انتهت المباره الأولى مع نادي يخت الجيزة المنافس الدائم والمرشح للمنافسة علي اللقب

بفوز فريق النادي المصري للتجديف 4 - 1 بعد أداء رائع وممتع ولولا ضياع الفرص السهلة والايقاف لمدة دقيقتين أكثر من مره لكانت النتيجة اكبر من ذلك.

يذكر أن هدف اليخت أحرز من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من المبارة وقد تألق جميع اللاعبين وتميزوا بالأداء الرجولي والتركيز العالي علي تحقيق الفوز

حيث تمكن اللاعب محمد خالد الشهير ب (MK) بإحراز الهاتريك ثلاثة أهداف متتالية أنهت علي المباراة ومعنويات الفريق المنافس.



وفي المباراة الثانية في المجموعة الثانية تقابل النادي المصري للتجديف بنادي السلام البحري ببورسعيد وقد حقق الفريق

الفوز بنتيجة 8 - 0 بعد أداء أكثر من رائع وبأقل مجهود واحتلال قمة المجموعة والصعود إلي نهائي بطولة الجمهورية باكتساح لملاقاة اول المجموعة الأولي

قد تم إراحة عنصرين أساسيين والدفع باللاعب الواعد هشام رمضان الذي تألق في أول ظهور له في بطولات الكانوي بولو ويعلن عن مولد نجم جديد من نجوم فريق النادي المصري

وفي نهائي البطولة ألتقي النادي المصري للتجديف نادي البنك الأهلي حامل لقب كأس مصر الموسم الحالي للكانوي بولو واستطاع الفوز عليه بنتيجة 1 - 0 بعد مبارة دفاعية وتكتيكية رائعة تألق فيها ابطال المصري وتمكن اللاعب احمد حاتم الشهير ب (دوددا) من التصدي لضربتي جزاء بتمكن واقتدار وتصدي اللاعب هشام رمضان لانفرادين تاميين بالمرمي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة

وبمهارة ودقة تصويب اقتنص اللاعب محمد جمال منازع الشهير ب (جيمي) هدف الفوز الثمين إثر تمريرة سحرية من اللاعب محمد سيد الشهير ب (اسواني) ليبرو الدفاع.

وذلك بعد ملحمة دفاعية صلبة من المحنك عمر فتحي الشهير ب (تيخه)

وكان للدولي المخضرم وكابتن الفريق اللاعب علي حسن، الدور البارز سواء داخل الملعب أو خارجه كقائد قام ببث الروح القتالية والجدية التى أدي بها الفريق البطولة.

وعقب الفوز بالبطولة والتتويج بالميداليات الذهبية

أهدى ابطال النادي المصري الفوز بالبطولة إلي المهندس مدحت خليل رئيس مجلس إدارة النادي المصري للتجديف

الذي لا يألوا جهدا في تنمية وتطوير. النشاط الرياضي بالنادي ويولي أهمية كبرى لفريق الكياك والكانوي بكل فروعه(الكياك-والكانوي- الكانوي بولو- الدراجون بوت- SUP التجديف وقوفا) .

أعرب مدحت خليل رئيس نادي التجديف المصري عن سعادته بالنجاحات المتلاحقة من لاعبي النادي ، مؤكدا حرصه ومجلس إدارة النادي على استمرار تحقيق النجاح وحصد الميداليات.

يذكر أن قائمة الفريق في البطولة ضمت كل من

اللاعب علي حسن علي

اللاعب أحمد حاتم توفيق

اللاعب عمر محمد فتحي

اللاعب محمد جمال منازل

اللاعب محمد خالد كامل

اللاعب محمد سيد أحمد

اللاعب هشام رمضان يعقوب

ويتضمن الجهاز الفني والإداري للفرق كل من :

كابتن / زياد وفيق احمد علي المراقب الرياضي

كابتن محمد سيد صبري - مدير الفرق الرياضية

وفي الإطار الفني

كابتن / مصطفي سعيد منصور المدير الفني للفرق

كابتن / حور أشرف المدرب العام للفرق

الذين تعهدوا على حصد مزيدا من البطولات ورفع اسم النادي عاليا الموسم القادم