فيرتف تطلق مركزاً رقمياً جديداً للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "فيرتف- Vertiv"، المزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، إطلاق مركزاً رقمياً جديداً متطوراً للذكاء الاصطناعي Vertiv AI Hub. وسيتمكن الشركاء والعملاء وزوار الموقع الإلكتروني من الوصول إلى معلومات قيمة وهامة من الخبراء فضلاً عن التصاميم المرجعية والموارد لتخطيط البنية التحتية وتعزيز جهوزيتها لتطبيقات واستخدمات الذكاء الاصطناعي.

ويشتمل مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي التابع لـــ"فيرتف" Vertiv AI Hubعلى مستندات وأبحاث وتقارير تقنية وأدوات متقدمة إلى جانب محفظة متخصصة بأنظمة الطاقة والتبريد لتطبيقات التحديث والترقية والمشاريع التأسيسية. كما توفر مكتبة التصميم المرجعي الجديدة بنية تحتية لأنظمة الطاقة والتبريد السائل قابلة للتطوير والتوسع لدعم مجموعات الشرائح التعريفية الحالية والمستقبلية من 10 إلى 140 كيلووات لكل رف.

ونظراً للتغيرات السريعة والمستمرة التي تطرأ على مجموعة تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة لها، يعد مركز الذكاء الاصطناعي الرقمي الجديد Vertiv AI Hub موقعاً حيوياً يتم تحديثه بصورة متكررة مع ضمان تجديد المحتوى، بما في ذلك برنامج شهادات اعتماد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركاء "فيرتف".

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتف": "تمتلك فيرتف سجلاً حافلاً من النجاحات فيما يتعلق بوضع حلول التكنولوجيا والرؤى المتطورة والخطط الجديدة بمجال مراكز البيانات. ونحن ملتزمون بتوفير المعرفة والخبرات العميقة وتوجيهات الخبراء لتعزيز تجارب العملاء وتمكينهم ليكونوا من بين النخبة وأوائل من يتبنون أنظمة البنية التحتية للطاقة والتبريد عالية الكفاءة لدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي حالياً وفي المستقبل. إن شراكاتنا الوثيقة مع أبرز مطوري الرقائق ومشغلي مراكز البيانات المبتكرة والرائدة تؤهلنا لمساعدة عملائنا وشركائنا ودعم رحلة تطورهم في عالم الذكاء الاصطناعي".



قال شون جراهام، مدير أبحاث مراكز البيانات في مؤسسة البيانات الدولية IDC: "تعمل كافة القطاعات تقريباً على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز قيمة الأعمال بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولكن ثمة أسئلة تطرح أكثر بكثير من الإجابات المتوفرة حول كيفية نشر البنية التحتية الحيوية التي يمكن أن تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويمثل مزودو البنية التحتية ذوي السمعة الرائدة على مستوى العالم مثل "فيرتف"، مصادر قيّمة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تبني واعتماد استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتبحث عن مصدر واحد وموثوق للمعلومات".