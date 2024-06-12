الأربعاء 12 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصرع 40 شخصا وإصابة 15 إثر حريق بعمارة في الكويت

الكويت
الكويت

 

لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون؛ إثر اندلاع حريق بعمارة في منطقة المنقف الكويتية اليوم الأربعاء.

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وقال مدير عام الأدلة الجنائية الكويتية اللواء عيد العويهان -في تصريح- إن حريقا شب بعمارة للعمالة في منطقة المنقف 40 ، ما أسفر عن وفاة 40 شخصا وتم نقل 15 مصابا إلى المستشفيات.

من جانبه، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام الكويتية العميد محمد الغريب عن أن القوة تلقت بلاغا فجر اليوم يفيد باندلاع حريق مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، وتم السيطرة على الحريق في وقت قياسي.

وأضاف أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

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