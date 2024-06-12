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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نقابة الموسيقيين تنعى الكاتب فاروق صبري

بوابة الوفد الإلكترونية

 


نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، قام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات، ومن أبرز أعماله فيلم ليلة بكى فيها القمر، البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، إحنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي

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