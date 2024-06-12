بيع مخطوطة "من أقدم كتب العالم".. بعد اكتشافها في مصر

بحوالي 4 ملايين دولار

أعلنت دار المزادات في لندن عن بيع مجموعة نصوص طقسية مسيحية مكتوبة باللغة القبطية، قدمتها دار كريستيز على أنها "من أقدم الكتب الموجودة" على الإطلاق، في مزاد بمبلغ 3,06 مليون جنيه إسترليني (3,89 مليون دولار).

المخطوطة التي تحمل اسم "كروسبي-شوين كوديكس" Crosby-Schøyen Codex مكتوبة، وفق الخبراء، باللغة القبطية على ورق البردي في الفترة ما بين منتصف القرن الثالث والقرن الرابع، وتمثّل "أقدم كتاب للنصوص الليتورجية المسيحية"، وتضمّ خصوصاً رسالة القديس بطرس الأولى وسِفر يونان، وفق دار كريستيز.

ويتكون النص من 51 ورقة (من أصل 68 ورقة تشكّل الكتاب الأصلي)، محفوظة في ألواح زجاجية، وتحتوي كل صفحة على ما بين 11 و18 سطراً مكتوبة في عمودين، وقد كتبها ناسخ واحد.

واكتُشف النص مع أوراق بردي ومخطوطات أخرى في أوائل خمسينات القرن العشرين في مصر، وحصل عليه جامع التحف السويسري مارتن بودمر، قبل أن تتنقّل ملكيته بين جهات عدة على مدى العقود التالية.

وأضافت دار المزادات أن هذه المخطوطة هي أيضاً "من الشواهد النادرة المحفوظة جيداً" على ظهر الكتاب كوسيلة لنقل النصوص، باستخدام تقنية لم تتطور كثيراً حتى اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر.

ويعود اسم المخطوطة إلى المتبرعة الأمريكية مارغريت ريد كروسبي، التي سمحت لجامعة ميسيسيبي بالحصول عليها، وإلى جامع التحف النرويجي مارتن شوين، آخر مالك لها.