وزير الرياضة يُكرم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات دوري الجمهورية وكأس مصر للشطرنج سيدات

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات دوري الجمهورية وكأس مصر للشطرنج، التي ينظمها الاتحاد المصري للشطرنج، بمشاركة 10 فرق من 8 محافظات على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت على صالات استاد القاهرة الدولي.



كما حرص وزير الشباب والرياضة، على تكريم اللاعبة "جوي روماني" الحاصلة علي بطولة أفريقيا للشطرنج ثلاث مرات، والحاصلة علي لقب أستاذة دولية في اللعبة، حيث تٌعد ثالث أصغر لاعبة دولية تحصل علي هذا اللقب علي مستوى العالم وصاحبة المركز الثامن علي مستوى العالم في لعبة الشطرنج.

كما كرم وزير الشباب والرياضة، اللاعبة ليلى نصرت اكبر لاعبة سناً، حيث تبلغ من العمر 75 عاماً، وأيضًا تكريم اللاعبة "مارلا بيتر" أصغر لاعبة في بطولة الجمهورية للشطرنج وتبلغ من العمر ستة سنوات.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بخالص التوفيق لمجلس إدارة الإتحاد واللاعبين، مشيدًا بتطور مستوى الفتيات في لعبة الشطرنج خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تلك المنافسات خير إعداد للاعبين للمشاركة في البطولة الأفريقية لمنتخبات الناشئين التي تنطلق الخميس المقبل.



وأكد وزير الرياضة، أنه حريص على الاستمرار في دعم اللعبة والإتحاد وإقامة المعسكرات لتلبية طموحات اللاعبين، مشيرًا أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم اللاعبين وندرس زيادة المكافآت من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لرياضة الشطرنج المصرية.

وخلال التكريم، دعا وزير الرياضة، اللاعبات للمشاركة في فعاليات "صيف شبابنا"، التي تنظمها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية ومراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، والتي تضم عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية والأنشطة المختلفة.





