كيف تتجنب Apple Intelligence أخطاء مايكروسوفت وجوجل في الذكاء الاصطناعي

لقد وصلت أخيرًا ثورة Apple في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو بالفعل أكثر ذكاءً من Microsoft Copilot وGoogle Bard.

تركز Apple Intelligence على الخصوصية و"الذكاء الشخصي" بمساعدة بسيطة من ChatGPT.

على الرغم من أننا لم نختبرها بأنفسنا بعد، يبدو أن شركة Apple تتجنب مخاطر ميزة Recall من Microsoft، بالإضافة إلى الزلات المبكرة المؤسفة التي ارتكبها Google Bard.

لا تحاول الشركة التقاط كل ما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهي حريصة على كيفية استخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكبر مثل ChatGPT.

بعد فترة وجيزة من انتهاء الكلمة الرئيسية لـ WWDC 2024، ناقشت Cherlynn Low وDevindra Hardawar من Engadget سبب اعتقادهما أن شركة Apple تتخذ نهجًا أكثر تفكيرًا تجاه الذكاء الاصطناعي.