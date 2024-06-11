iOS 18 يتضمن ذكاء Apple وتخصيصًا أعمق وسيري أكثر فائدة

مؤتمر WWDC هو دائمًا المكان الذي نتعرف فيه على أكبر التحديثات لأنظمة تشغيل Apple لهذا العام. نظرًا لأن iPhone هو المنتج الأكثر أهمية لشركة Apple، فليس من المستغرب أن يستحوذ نظام iOS على جزء كبير من الاهتمام في شهر يونيو من كل عام. مؤتمر WWDC 2024 ليس استثناءً، حيث كان لدى Apple الكثير من الميزات والتحديثات الجديدة لمراجعتها، والعديد منها يتعلق بالذكاء الاصطناعي (أو Apple Intelligence، كما تسميها الشركة).



تتوفر Apple Intelligence في جميع أنحاء نظام التشغيل iOS 18، بالإضافة إلى iPadOS 18 وmacOS Sequoia. تستخدم شركة Apple مزيجًا من التقنيات والإمكانيات الخاصة بها والمدعومة بـ OpenAI (كما كان متوقعًا على نطاق واسع). سيتم دمج ChatGPT في Apple Intelligence أيضًا.

كجزء من هذا العصر الجديد، يخضع Siri لعملية إصلاح شاملة. سيكون المساعد الصوتي قادرًا على إنجاز المزيد من المهام حيث سيتم دمجه بشكل أكثر عمقًا في تطبيقاتك وسيكون لديه وعي أكبر بالسياق. ستتمكن من استخدام Siri لأشياء مثل تحرير الصور وإعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتحديد أولويات الإشعارات. هناك أيضًا خيار كتابة أوامر Siri الخاصة بك، وهو ما يعد بمثابة ترقية رائعة لإمكانية الوصول.

ستتمكن نماذج اللغة من إعادة كتابة النص وتدقيقه وتلخيصه لك في تطبيقات مثل البريد والملاحظات وSafari وPages وKeynote، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث. سيكون إنشاء الصور متاحًا أيضًا في أنماط الرسم والتوضيح والرسوم المتحركة، لذلك لن تتمكن من إنشاء صور واقعية باستخدام تقنية Apple. يتم إنشاء الصور في تطبيقات مثل Notes وFreeform وPages.



ستتمكن من استخدام مطالبات اللغة الطبيعية للبحث عن صور لأشخاص معينين. هناك أيضًا وعد بإجراء بحث أكثر ذكاءً في المتصفح و(أخيرًا!) نسخ المكالمات والمذكرات الصوتية لمواكبة إحدى الميزات التي تتمتع بها أجهزة Pixel منذ فترة.



على الرغم من أن Apple Intelligence ستسحب من معلوماتك الشخصية للتأكد من أن الأنظمة قابلة للتطبيق عليك، إلا أنها ستكون على علم ببياناتك الشخصية دون جمعها، وفقًا لما قاله نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في Apple Craig Federighi.

تستخدم Apple مزيجًا من معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز والقائمة على السحابة. سيتعامل جهاز iPhone الخاص بك مع أكبر قدر ممكن من الإجراءات القانونية محليًا، مع إرسال العمليات الأكثر تعقيدًا إلى مراكز المعالجة التابعة لشركة Apple. وهذا يثير بعض التساؤلات حول الخصوصية، وهي إحدى نقاط البيع المركزية لشركة أبل للعملاء المحتملين (خاصة بعد أن قامت شركة أبل بالتنقيب علنًا عن المنافسين الذين يستخدمون الخوادم السحابية لمعالجة البيانات)، لكن فيديريجي قدم بعض الإجابات على تلك الأسئلة.

لسبب واحد، أنشأت الشركة شيئًا يسمى Private Cloud Compute. تقول Apple إن الهدف هو الاستفادة من قوة السحابة لمعالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا مع التأكد من أن بيانات iPhone الخاصة بك تظل آمنة ومأمونة.

لاستخدام هذه الميزات الجديدة على iOS، ستحتاج إلى جهاز يحتوي على مجموعة شرائح Apple A17 Pro على الأقل - بمعنى آخر، iPhone 15 Pro أو أحد الطرازات القادمة لهذا العام. ستتوفر ميزات Apple Intelligence مجانًا على أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia هذا الخريف باللغة الإنجليزية الأمريكية.

التخصيص

ركزت Apple أيضًا على التخصيص. ستتمكن من جعل الشاشة الرئيسية تبدو وكأنها أجواءك الخاصة أكثر من أي وقت مضى. ستتمكن من تغيير ألوان أيقونات التطبيقات، والتي يمكن أن تحصل تلقائيًا على مظهر مختلف عند تمكين الوضع الداكن. لن تحتاج تطبيقاتك إلى أن تكون مقفلة داخل شبكة صلبة بعد الآن. يمكن أن تبدو شاشتك الرئيسية فوضوية كما تريد.



يحصل مركز التحكم على بعض التغييرات الكبيرة. ستتمكن من الوصول إلى أشياء مثل تشغيل الوسائط وأدوات التحكم في المنزل الذكي من هنا. سيتمكن المطورون من الاستفادة من هذا وتقديم إدارة مركز التحكم لتطبيقاتهم أيضًا. سيكون من الممكن تثبيت عناصر تحكم مخصصة على الشاشة الرئيسية لتطبيقاتك ووظائفك الأكثر استخدامًا (لذلك ستتمكن من تبديل التحكم في المصباح اليدوي لشيء آخر، على سبيل المثال). يمكن أيضًا تعيين عناصر التحكم المخصصة إلى زر الإجراء الفعلي كما تراه مناسبًا.

الرسائل

عندما يتعلق الأمر بالرسائل، هناك تحديث لطيف آخر وهو الجدولة. عندما تتابع الأمور في وقت متأخر من الليل، ستتمكن من تحديد وقت إرسال رسالة في الصباح، على سبيل المثال. أولئك الذين يستخدمون تفاعلات الرموز التعبيرية في الرسائل (المعروفة أيضًا باسم Tapbacks) يحصلون على تحديث جيد أيضًا. ستتمكن من الاختيار من بين أي رمز تعبيري بدلاً من ردود الفعل الخمسة الأساسية التي تقدمها Apple لسنوات.

تأثيرات النص (الرسوم المتحركة الصغيرة التي تظهر عند الكتابة pe عبارة معينة) يحصلون على ترقية أيضًا. وفي الوقت نفسه، ستقدم Apple دعمًا للمراسلة عبر الأقمار الصناعية على أجهزة iPhone 14 والأجهزة الأحدث. يعد هذا تحديثًا كبيرًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينقطعون عن الشبكة كثيرًا، حيث ستكون المراسلة أكثر فائدة بعد حالات الطوارئ. ستتمكن من إرسال واستقبال النصوص والرموز التعبيرية وTapbacks عبر iMessage والرسائل النصية القصيرة.



هناك أيضًا تغيير رئيسي متعلق بالذكاء الاصطناعي قادم إلى تطبيق الرسائل. سيتمكن جهاز iPhone الخاص بك من إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على ما تكتبه. قد تحتاج إلى درجة الدكتوراه في السيميائية لفك بعض رموز "Genmoji" التي تتلقاها.



يوجد تحديث كبير آخر للرسائل في iOS 18: ستضيف Apple دعمًا لـ RCS (خدمات الاتصالات الغنية) إلى الرسائل. يعد RCS بروتوكول مراسلة أكثر تقدمًا من الرسائل القصيرة. فهو يتيح مشاركة أفضل للوسائط، ومراسلة Wi-Fi، ومحادثات جماعية، والأهم من ذلك، تحسين الأمان بفضل التشفير الشامل. يجب أن يسمح بمراسلة أكثر أمانًا وغنية بالوسائط بين أجهزة iPhone وAndroid.

رفضت شركة Apple لسنوات دعم RCS من أجل الحفاظ على iMessage كحديقة مسورة. ولكن بعد الضغط المستمر من جوجل - والأهم من ذلك، دخول قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة حيز التنفيذ - وعدت شركة أبل بالبدء في دعم RCS في وقت ما من هذا العام. Apple، التي لم تكن تافهة أبدًا بشأن أي شيء على الإطلاق، تجاهلت تمامًا تقريبًا إضافة RCS في كلمتها الرئيسية، وأحالتها إلى إشارة من ثلاث كلمات.

تطبيقات

تقول شركة Apple إن تطبيق الصور يحصل على أكبر عملية إعادة تصميم على الإطلاق. إنها تحصل على إصلاح بصري وأحد الأهداف الرئيسية هو مساعدتك في العثور على صورك بسهولة أكبر (يجب أن تكون تصفية لقطات الشاشة أمرًا سهلاً، لسبب واحد). سيتم تنظيم اللقطات الخاصة بك حول لحظات لا تنسى. ستعمل Apple Intelligence على تشغيل ميزات مثل Clean Up، والتي تعد فعليًا إصدار Apple من أداة Magic Eraser من Google.



سيتمكن تطبيق البريد قريبًا من تصنيف رسائل البريد الإلكتروني، تمامًا كما فعل Gmail لسنوات. ستقوم Apple أيضًا بتنظيم رسائل البريد الإلكتروني حسب المرسل وتسهل أرشفة أو حذف كل بريد إلكتروني تتلقاه من شركة معينة. سيكون هذا اختياريًا، لذا يمكنك الالتزام بصندوق بريد واحد إذا كنت ترغب في ذلك.

وفي الوقت نفسه، سيوفر تطبيق الخرائط خرائط طبوغرافية أكثر تفصيلاً لجعل التطبيق أكثر انسجامًا مع Apple Watch. يجب أن يكون هذا مفيدًا لتخطيط الطرق أثناء المشي لمسافات طويلة. أما بالنسبة لتطبيق Journal، فسيُظهر الآن إحصائيات لأشياء مثل سلسلة الكتابة اليومية.

تحصل Wallet على ميزة جديدة مفيدة تتيح لك إرسال الأموال النقدية دون الحاجة إلى تبادل التفاصيل الشخصية. كل ما عليك فعله هو ببساطة النقر على هواتفك معًا. قد يكون هذا مفيدًا لتقسيم الفاتورة بعد العشاء مع أحد معارفك الجدد. يمكن أن تتضمن التذاكر المحفوظة في Wallet الآن تفاصيل الاستاد وقوائم تشغيل Apple Music الموصى بها ومعلومات أخرى.

يمكن أن يعرض التقويم الأحداث والمهام من تطبيق التذكيرات، بينما يمكن لتطبيق Notes حل أي معادلات رياضية تدخلها تلقائيًا. سيوفر تطبيق Home إمكانية وصول الضيف.



تغيير آخر مرحب به هو تقديم تطبيق كلمات مرور مخصص. سيعمل هذا عبر iOS وiPadOS وvisionOS وmacOS وسيسهل العثور على كلمات المرور المحفوظة من iCloud Keychain. والأفضل من ذلك، سيكون هناك أيضًا دعم لنظام Windows عبر تطبيق iCloud لنظام التشغيل Windows. نأمل أن يسهل هذا على الجميع استخدام مدير كلمات المرور والحصول على كلمات مرور فريدة لكل حساب على حدة - وهو أمر نوصي به بشدة.

نظرًا لكون شركة Apple، لديها بالطبع بعض عناصر التحكم الجديدة في الخصوصية للتطبيقات في نظام التشغيل iOS 18. سيكون لديك خيار قفل التطبيقات خلف طريقة المصادقة (على سبيل المثال، رقم التعريف الشخصي أو معرف الوجه) بحيث عندما تقوم بتمرير جهاز iPhone الخاص بك إلى شخص ما أظهر لهم ألبوم الكاميرا الخاص بك، فلن يتمكنوا من التطفل على رسائلك. يمكنك أيضًا إخفاء التطبيقات - ربما تلك التي تستخدمها للمواعدة - في مجلد مقفل أيضًا. وفي مكان آخر على جبهة خصوصية التطبيق، ستتمكن من تحديد جهات الاتصال الخاصة بك التي يمكن للتطبيق الوصول إليها بدلاً من منحهم أرقام هواتف الجميع ومعلوماتهم الشخصية.

وفي مكان آخر، تقدم Apple وضع اللعب إلى iPhone. ويهدف هذا إلى تعزيز الأداء من خلال تقليل نشاط الخلفية، في حين يجب أن تكون وحدات التحكم وAirPods أكثر استجابة.

أثناء مكالمة الطوارئ، سيتمكن المرسلون من إرسال طلب لتحويلها إلى مكالمة فيديو أو لمشاركة الوسائط من ألبوم الكاميرا. وتقترح شركة Apple أن هذا يمكن أن يساعد المستجيبين الأوائل على الاستعداد بشكل أفضل لأي حادث. وفي الوقت نفسه، تمت إعادة تصميم تطبيق Health لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحيوية في حالات الطوارئ.



ومن ناحية إمكانية الوصول، سيتمكن المستخدمون من التنقل في أجهزة iPhone الخاصة بهم باستخدام تتبع العين. ستكون قادرًا على إعداد صوت مخصص لتشغيل المهام باستخدام ميزة Vocal Shortcut، بينما تهدف Music Haptics إلى منح الصم أو ضعاف السمع طريقة أخرى لتجربة الموسيقى عبر Taptic Engine.

يتوفر الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 18 اليوم وسيتم طرح الإصدار العام في يوليو. وكما هو الحال دائمًا، سيتم طرح iOS 18 لجميع أجهزة iPhone المؤهلة هذا الخريف.

إذا كان جهازك يمكنه تشغيل iOS 17، ستتمكن من تثبيت iOS 18. تتضمن قائمة الأجهزة المؤهلة تشكيلة iPhone 11 والإصدارات الأحدث، إلى جانب iPhone Xs وXs Max وXr والجيل الثاني SE.