دمج ChatGPT في Apple Intelligence

كما يشاع، أكدت شركة Apple في مؤتمر WWDC 2024 أنها تتعاون مع OpenAI لجلب ChatGPT إلى iPhone والأجهزة الأخرى. سيعمل GPT-4o على تشغيل استعلامات Apple Intelligence المستندة إلى السحابة في iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia.

قال Craig Federighi من Apple إن Siri الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه (بعد إذنك) الاستفادة من قاعدة معارف ChatGPT "عندما يكون ذلك مفيدًا". تشمل الأمثلة طلب أفكار لقائمة طعام مفصلة تحتوي على مكونات محددة. يمكنك أيضًا تضمين صور مع أسئلتك، مثل طلب نصيحة الديكور بناءً على تفاصيل معينة أو ترتيب الألوان في الصورة التي تم تحميلها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك سؤال Siri عن المستندات والعروض التقديمية وملفات PDF.

ومن خلال ميزة الإنشاء الجديدة، سوف يتكامل ChatGPT مع أدوات الكتابة على مستوى النظام من Apple. قامت Apple بتضمين مثال لإنشاء قصة مخصصة قبل النوم تتضمن اهتمامات محددة للطفل. والجدير بالذكر أن شركة Apple ذكرت أنك ستحتاج إلى "التحقق من المعلومات المهمة بحثًا عن الأخطاء".

تقول Apple إنه يمكنك الوصول إلى ChatGPT مجانًا دون إنشاء حساب، وتقول الشركة إنه لن يتم تسجيل طلباتك ومعلومات المستخدم الخاصة بك. إذا كنت مشتركًا بالفعل في ChatGPT (Plus أو Teams أو Enterprise)، فيمكنك ربط حسابك والوصول إلى الميزات الإضافية المدفوعة عبر تجارب Apple Intelligence. وأكدت شركة Apple أنك ستتحكم في وقت استخدامها، وسيُطلب منك منح إذن صريح لكل طلب ChatGPT قائم على السحابة.

سيكون تكامل ChatGPT متاحًا في iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia، لكن ميزات OpenAI لن تصل إلا "في وقت لاحق من هذا العام". وقالت شركة Apple إنها ستضيف دعمًا لنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في المستقبل، وهو ما يؤكد على ما يبدو أنها ليس لديها صفقة حصرية طويلة المدى مع OpenAI.