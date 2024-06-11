Siri الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم التطبيقات نيابةً عنك

كما هو متوقع، فإن مساعد Apple على وشك أن يصبح أكثر فائدة بفضل مجموعة كبيرة من الإمكانات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. أثناء مؤتمر WWDC، قامت الشركة بمعاينة إصدار جديد من Siri يمكنه اتخاذ إجراءات نيابةً عنك وفهم مجموعة واسعة من الاستعلامات الجديدة.

يتمتع الإصدار الجديد من Siri بفهم أفضل للتطبيقات الموجودة على هاتفك وسيتمكن من اتخاذ أكثر من 100 إجراء بناءً على نشاطك وجهازك. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من Siri أن يعرض لك صورًا أو ذكريات محددة في تطبيق الصور أو العثور على تفاصيل التتبع لتسليم متوقع من بريد إلكتروني في تطبيق البريد.

سيكون Siri أيضًا قادرًا على أداء بعض المهام نيابةً عنك، مثل إضافة عنوان إلى بطاقة جهة اتصال، أو تعديل صورة، أو مشاركة ملخص لملاحظاتك في رسالة بريد إلكتروني. سيتمكن مطورو الطرف الثالث أيضًا من الاستفادة من هذه الإمكانات الجديدة من خلال "إطار عمل نوايا التطبيق" الجديد الذي سيسمح لهم بالاستفادة من ذكاء Apple وجعل إجراءات معينة متوافقة مع Siri.

قالت شركة Apple إن قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة لـ Siri يمكن أن توفر الكثير من الوقت في المهام الشاقة. أحد الأمثلة التي قدمتها الشركة هو الحاجة إلى ملء رقم رخصة القيادة في نموذج عبر الإنترنت. بدلاً من البحث في صورك بنفسك، يمكنك أن تطلب من Siri وسيتمكن من العثور على صورة الترخيص الخاص بك، والحصول على الرقم وملء النموذج. يستطيع Siri أيضًا الإجابة على الأسئلة بناءً على تفاصيل من رسائلك ورسائل بريدك الإلكتروني، مثل تذكر حجوزات العشاء الخاصة بك أو توفير تتبع محدث لرحلة الطيران لحجز مشترك مسبقًا.

تغيير رئيسي آخر هو أن سيري لن يكون مجرد مساعد صوتي. تضيف Apple ميزة "الكتابة إلى Siri" التي تجعلها أقرب قليلاً إلى تجربة روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بالدردشة مع Siri، يجب أن تبدو التجربة أكثر طبيعية لأن المساعد سيكون أكثر قدرة على الرد على الاستفسارات عندما لا يتم نطق الأمر بشكل مثالي. عرضت شركة Apple كيف يمكن لـ Siri الاستجابة لطلب يتعلق بالظروف الجوية حتى عندما يتعثر المتحدث في كلماته ويخطئ في الكلام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمساعد تقديم المساعدة والإجابة حول إمكانيات iPhone، مثل "أحتاج إلى مسح مستند ضوئيًا".

وسيتمكن Siri أيضًا من الاستفادة من chatGPT، وذلك بفضل شراكة OpenAI التي أعلنت عنها Apple حديثًا. بالنسبة لبعض الاستعلامات النصية، يمكن للمستخدمين اختيار الحصول على إجابة من chatGPT من داخل النوع الجديد لواجهة Siri.

ولم تحدد شركة آبل متى سيتم إطلاق جميع إمكانيات Siri الجديدة، لكنها قالت إن الإصدار الجديد من مساعدها سيأتي إلى iPhone وiPad وMac. يعد Siri المُعاد تصميمه جزءًا من توجه شركة Apple نحو "الذكاء الشخصي"، والذي وصفه تيم كوك بأنه "الخطوة الكبيرة التالية" للشركة.