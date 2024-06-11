Apple تعيد تصميم تطبيق الصور في iOS 18 لتنظيم ذكرياتك بذكاء

سيؤدي تحديث نظام التشغيل iOS 18 من Apple – والذي وصفته الشركة بأنه “الأكبر على الإطلاق” – إلى إحداث تغييرات كبيرة في تطبيق الصور. قامت الشركة بمعاينة التصميم المعاد تصميمه، والذي، من بين أمور أخرى، ينظم جميع صورك تلقائيًا حول لحظات لا تنسى مثل الرحلات والأحداث.

سيتخلص الإصدار الجديد من التصميم المبوب الحالي للتطبيق لصالح شاشة واحدة حيث يمكنك عرض جميع الصور والألبومات والذكريات في مكان واحد. سيتم عرض عرض الشبكة المألوف لجميع صورك في الجزء العلوي من التطبيق، مع "مجموعات" منظمة بذكاء أدناه.

تعمل Apple أيضًا على جعل التطبيق أكثر ذكاءً من خلال مجموعاتها الجديدة، والتي ستصنف صورك في عروض تشبه الألبوم، بناءً على أشياء مثل الرحلات الأخيرة والأشخاص الذين تقضي معهم معظم الوقت. تشبه هذه الميزة إلى حد ما ميزة "الذكريات" الموجودة في الصور، حيث إنها تجمع الصور معًا ويمكن تشغيلها تلقائيًا عندما تريد العودة إلى اللحظة. (على الرغم من أن المجموعات، على عكس الذكريات، لا تتضمن مؤثرات صوتية ورسوم متحركة.)

تعد الصور أيضًا أكثر قابلية للتخصيص مع إمكانية تثبيت المجموعات في قسم مخصص من التطبيق. وستسهل قدرات التصفية الجديدة البحث عن أنواع معينة من الصور أو التخلص من لقطات الشاشة أثناء التصفح.

سيستفيد تطبيق الصور أيضًا من قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة من Apple في نظام التشغيل iOS. يحصل تطبيق الصور على ميزة تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أداة تحرير "تنظيف" جديدة يمكنها إزالة كائنات الخلفية المشابهة لميزة "الممحاة السحرية" من Google. ستتمكن أيضًا من إنشاء قصص مخصصة بناءً على صورك باستخدام ميزة الذكريات الجديدة التي تتيح لك كتابة وصف للحظة التي تريد التقاطها. وتقول الشركة: "ستقوم شركة Apple Intelligence باختيار أفضل الصور ومقاطع الفيديو بناءً على الوصف، وصياغة قصة تحتوي على فصول بناءً على الموضوعات المحددة من الصور، وترتيبها في فيلم له قوس سردي خاص به".

سيصل تطبيق الصور الجديد المعاد تصميمه مع تحديث iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام.