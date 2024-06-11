نوكيا تجري أول مكالمة هاتفية باستخدام الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد

أعلنت شركة نوكيا للتو أنها أجرت أول مكالمة صوتية ومرئية على الإطلاق باستخدام الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد. يعد هذا في الواقع أمرًا مهمًا، نظرًا لأن جميع المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها حاليًا عبر الشبكة الخلوية تكون أحادية الصوت، لذلك لا توجد إمكانية للصوت المكاني.

ومع ذلك، تم إجراء هذه المكالمة عبر شبكة خلوية باستخدام برنامج الترميز 3GPP لخدمات الفيديو والصوت (IVAS)، والذي يتيح للأشخاص سماع "الصوت مكانيًا في الوقت الفعلي". بالنسبة للمبتدئين، ينقسم الصوت المكاني إلى قنوات متعددة لجعله يبدو وكأنه قادم من اتجاهات مختلفة. أصبحت هذه التقنية شائعة جدًا عند بث الموسيقى، ولكن مكالمات الفيديو تعد بالتأكيد سيناريو حالة استخدام فريدًا.

ومع ذلك، لن تتمكن من استدعاء أحد أفراد العائلة للنقاش حول السياسة بصوت ثلاثي الأبعاد رائع حتى الآن. يعد برنامج الترميز IVAS جزءًا من التحديث القادم لشبكات 5G، والذي يسمى 5G Advanced. من المفترض أن توفر هذه الترقية سرعات أعلى وكفاءة محسنة للطاقة وتحديد المواقع الخلوية بشكل أكثر دقة. ستجعل تقنية 5G Advanced المكالمات المكانية ممكنة من الناحية الفنية، لكن رويترز تقول إن الأمر سيستغرق بضع سنوات قبل أن تبدأ الشبكات الخلوية في تقديم الخدمة.

العقبة الوحيدة الممكنة هي أن برنامج الترميز IVAS سيعمل فقط على تمكين الصوت المكاني في الهواتف الذكية التي تحتوي على ميكروفونين على الأقل، على الرغم من أن هذا هو معظمها في الوقت الحاضر. تقول نوكيا إن "الغالبية العظمى" من الهواتف يجب أن تقدم الدعم للمكالمات الصوتية المكانية بمجرد انضمام شركات الاتصالات الخلوية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذه التقنية لم يتم تطويرها بواسطة شركة Nokia التي تبيع الهواتف الرخيصة. تم ترخيص العلامة التجارية للهاتف المحمول لشركة HMD منذ عدة سنوات. هذا هو الذراع البحثي والتقني للشركة، لذا لا داعي للمزاح حول الهواتف القابلة للطي.

نوكيا ليست الشركة الوحيدة التي تحاول توسيع استخدامات الصوت المكاني. توفر Audible الآن صوتًا مكانيًا لعناوين وبودكاست أصلية مختارة، وقد قامت Netflix مؤخرًا بإدخال هذه التقنية إلى مئات البرامج التلفزيونية والأفلام.