"الشباب والرياضة " تبدأ خطواتها نحو وضع سياسات حماية الطفل بالمنشآت الشبابية والرياضية بالقاهرة والجيزة

بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة الدولية وتنفيذاً لتوصيات المؤتنر الوطني للنشء...

بدأت وزارة الشباب والرياضة خطواتها نحو وضع سياسات حماية الطفل بالمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تدريب نخبة من الاداريين بمديريتي الشباب والرياضة بالقاهرة والجيزة وممثلي مراكز الشباب و العاملين بوزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني للنشء .



وتناول التدريب الأطر الحاكمة لسياسات حماية الطفل وحقوق الطفل وميثاق السلوك الاخلاقي وأنواع الاساءات للأطفال ، واثارها ،وحماية المستفيدين ، وتوضيح الفرق بين سياسات الحماية وبرنامج الحماية وجوانب سياسات الحماية .

ويستمر التدريب على مدار ٤ أيام بالتنسيق مع المتخصصين من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية لخروج بالمسودة الأولى للمشروع بهدف رفع كفاءة الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء داخل كافة المنشآت الشبابية والرياضية.







