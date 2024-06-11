السويدي إليكتريك شريكا معتمدا لصيانة محركات VEM الألمانية

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة VEM الألمانية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمحركات الكهربائية في العالم، وذلك لتصبح السويدي إليكتريك شريكاً معتمداً لإجراء جميع أعمال الصيانة محركات و مولدات VEM الألمانية من خلال مركز السويدي إلكتريك لصيانه المحركات والمولدات بالعاشر من رمضان، والذي يُصنف من بين أكبر مراكز الصيانة في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تصبح شركة "السويدي إليكتريك" مزود خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد المعتمد داخل مصر لأجهزة ومعدات الحركة من انتاج شركة VEM الألمانية.

وجرَت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة السويدي إليكتريك، بحضور وفد من مجموعة VEM الألمانية المهندس عبدالرحمن السويدي، نائب رئيس السويدي اليكتريك للمنتجات الكهربائية، المهندس، عمرو عبد القادر، مدير قطاع معدات الحركة بالسويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية.

قال الدكتور تورستن كونتز، الرئيس التنفيذي لشركة VEM: "يأتي التحالف مع شركة السويدي إليكتريك تأكيدًا لالتزامنا الراسخ بتوفير خدمات فائقة للمحركات عالية الجودة ، ونؤمن أن اعتماد مركز السويدي إليكتريك لصيانة المحركات ليصبح مركز خدمة معتمد لشركة VEM يساعدنا على تعزيز الدعم الذي نقدمه لعملائنا وبناء حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُعَد هذا التعاون خطوة رئيسية في خطتنا للنمو السريع في هذه السوق المهمة، حيث نهدف إلى تعزيز مكانة الشركة كمنافس عالمي في مجال المحركات الكهربائية بتبني تركيز استراتيجي على تقديم حلول تخدم احتياجات العملاء المتنوعة وإجراء تحسينات تشغيلية مستدامة داخل سوق الشرق الأوسط".

أضاف المهندس عبد الرحمن السويدي، نائب رئيس السويدي اليكتريك للمنتجات الكهربائية: "نحن متحمسون لإدراج شركتنا ضمن شبكة موردي خدمات الصيانة والإصلاح والفحص الدولية لواحدة من أكبر مصنعي المحركات في العالم شركة VEM الألمانية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود السويدي إليكتريك لتعزيز خدمات صيانة المحركات و المولدات في مصر والمنطقة."

وأضاف عبد الرحمن السويدي:" فخورون بإنشاء مركز السويدي إليكتريك لصيانة المحركات؛ والذي يُصنف من بين أكبر مراكز الصيانة في المنطقة، ويقدم باقة متكاملة من الخدمات المتميزة."

وأوضح المهندس، عمرو عبد القادر، مدير قطاع معدات الحركة بشركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية:" يعد مركز السويدي إليكتريك لصيانة المحركات ورشة تصليح من الطراز العالمي للمحركات والمولدات، كما يتميز بسعته الكبيرة وإمكانياته الهائلة والمتنوعة مما يجعل منه واجهة واحدة متعددة الخدمات، بهدف تقديم تجربة استثنائية لخدمة ما بعد البيع لعملائنا."

وأضاف عبد القادر:" تمتد ورشة العمل على مساحة 4000 متر مربع، وهي مجهزة بأحدث الأدوات لخدمة المحركات والمولدات الكهربائية. كما يوفر مركز السويدي إلكتريك للمحركات مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح للمحركات الصناعية، بدءًا من المحركات ذات القدرة الحصانية الجزئية وصولًا إلى المحركات ذات الجهد المتوسط. ويضم المركز فريقًا فنيًا يتمتع بمهارات عالية كما أنه مزود بجميع المعدات اللازمة لإجراء الإصلاحات والاختبارات والتركيب للمحركات و المولدات، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية، سواء داخل الموقع أو خارجه.